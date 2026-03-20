Trump ve bien que EEUU se retire de las bases militares de Rota y Morón

20 March 2026, US, Washington: US President Donald Trump speaks to the press before heading to Florida. Photo: Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa - Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado que el ejército norteamericano abandone las bases militares de Rota y Morón, y del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz, como propuso el senador republicano Lindsey Graham el pasado 10 de marzo.

"Tiene razón", ha afirmado el mandatario norteamericano en declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press, y ha afirmado que Graham "hace bien" en reconsiderar la permanencia del ejército estadounidense en las bases ubicadas en España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez vetara su uso para atacar Irán.

Trump ha insistido en que los países de la OTAN deberían "ayudar" en la protección de Ormuz porque "gran parte" del petróleo que consume Europa "pasa por el estrecho".

También ha arremetido contra la OTAN porque "no hace nada", alegando que este es el motivo por el que hay "muchos senadores" que ya no apoyan la Alianza Atlántica. "El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es", ha aseverado.

"Estoy animando al presidente Donald Trump a trasladar todas nuestras bases fuera de España", afirmó Graham tras el choque con el Ejecutivo español. Y apeló al "compromiso" que implica el "artículo 5 de la OTAN" para insistir en que Estados Unidos no debería tener bases en un país que no les permite utilizarlas.