La UME celebra su XXI aniversario: "Ante la tragedia no hay lugar para la división"

Archivo - Miembro de la Unidad Militar de Emergencias durante el incendio de Niebla (Huelva) del pasado verano. A 8 de agosto de 2026 en Niebla (Huelva, Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha cumplido este miércoles 21 años acudiendo al auxilio de la población española en situaciones de emergencia. "Ante la tragedia no hay lugar para la división, solo cabe el esfuerzo común de todos para proteger lo que más nos une, España", ha señalado en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha celebrado esta efeméride y ha apelado a la unidad para superar las situaciones difíciles.

Además, el mensaje incluye un vídeo con el que la UME ha recordado que cumple más de dos décadas en las que han "forjado una nueva forma de servir a la sociedad y a sus Fuerzas Armadas", convirtiéndose en "la última línea de defensa entre la vida y la desesperación que provoca una catástrofe".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ha expresado su agradecimiento con la UME a través de un mensaje en X. "Gracias por estar ahí, siempre", han indicado.

La UME fue creada oficialmente en 2005, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, como una respuesta a la necesidad del Estado de contar con una unidad especializada en emergencias. Un año después, en 2006, el Real Decreto 416/2006 consolidó la organización inicial y el despliegue de la UME, permitiendo su desarrollo en todo el territorio nacional. Este decreto estableció que la UME no sólo se encargaría de la preparación de la fuerza, sino que sería la unidad operativa de primera intervención en situaciones de emergencia.

Así, está formada por más de 3.500 hombres y mujeres que han participado en cerca de 800 misiones desde su creación, entre las que destacan el despliegue en la pandemia de la COVID-19, para paliar los estragos causados por la dana del 29 de octubre de 2024, los incendios forestales de este verano, que arrasaron algo más de 300.000 hectáreas, o el terremoto que afectó a Venezuela en julio de este año.

La UME, por tanto, actúa cuando es convocada para intervenir en situaciones de emergencia que superan las capacidades de las autoridades civiles o en las que su presencia es indispensable, para apoyar las acciones en el territorio nacional o internacional. Su despliegue responde a una orden directa del Gobierno y su actuación se orienta a proteger la ciudadanía, restaurar el orden y salvaguardar infraestructuras críticas.