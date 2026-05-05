Valcarce esboza las prioridades de Defensa para 2026: mantener los Eurofighter, misiles, antidrones y digitalizar la UME

1084075.1.260.149.20260505113617 Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, en la inauguración de la II edición de la Jornada Seguridad y Defensa: innovación y visión estratégica organizada por Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha perfilado este martes la 'hoja de ruta' del Ministerio de Defensa para 2026, unas "prioridades" que incluyen el sostenimiento de los Eurofighter, desarrollo de misiles y sistemas contra drones y la evolución digital de la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otras.

Así lo ha hecho Valcarce en la inauguración de la 'II Jornada de Seguridad y Defensa Global: innovación y visión estratégica', organizada por Europa Press, donde ha detallado que el departamento que dirige Margarita Robles ya ha iniciado un "ambicioso" plan de contratación para la industria de defensa para este año y ha reiterado el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en defensa también este ejercicio.

En este contexto, Valcarce ha recordado que España también ha comprometido con la OTAN una serie de capacidades operativas, por lo que ha especificado que el interés del Ministerio de Defensa sitúa entre sus prioridades el sostenimiento y la modernización de las plataformas aéreas y navales porque constituyen "una base fundamental" de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

La secretaria de Estado de Defensa ha enumerado los Eurofighter, los cazaminas de la Clase Segura, los helicópteros NH90 y H135 y el compromiso para desarrollar una corbeta europea.

A renglón seguido, ha apuntado a los programas para diseñar capacidades para una "defensa eficiente", entre las que ha mencionado misiles, navegación de precisión y sistemas de protección frente a aeronaves y vehículos no tripulados.

Por último, se ha referido a los programas orientados a la respuesta ante emergencias y resiliencia, destacando la evolución digital de la UME. "Va a reforzar nuestra capacidad de actuación en escenarios complejos", ha garantizado Valcarce.

En esta línea, la secretaria de Estado de Defensa se ha congratulado por el incremento inversor en el marco de la seguridad y la defensa, pero ha avisado de que "sólo tiene sentido" si lleva aparejadas capacidades operativas "reales" que estén "disponibles cuando son necesarias".

"De ahí que le demos importancia a las entregas de lo que estamos esperando", ha explicado. Si bien no ha mencionado capacidades concretas, el Ministerio de Defensa ha dado varios toques de atención al consorcio TESS Defence, liderado por Indra, para que cumplan con las entregas del vehículo 8x8 Dragón.

VITAL EN EL MOMENTO ACTUAL

Durante su intervención, la secretaria de Estado de Defensa ha reflexionado sobre el complejo contexto actual, con los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, las amenazas híbridas o la aceleración tecnológica, y cómo afecta a la seguridad y la defensa. Las metas, además, son la autonomía estratégica, la soberanía tecnológica y la doctrina de la disuasión creíble.

Así, ha reiterado que la respuesta estratégica de España pasa por "reforzar las capacidades operativas, consolidar la base industrial y tecnológica y aumentar la inversión". Todo esto en arreglo al respeto a los Derechos Humanos, la legalidad internacional, el compromiso con el mantenimiento de la paz y la cooperación con los aliados.

"NO ELEGIMOS LAS CRISIS, PERO SÍ CÓMO AFRONTARLAS"

"No elegimos las crisis, pero sí cómo afrontarlas y resolverlas; y nuestra manera de afrontarlas es fortalecer nuestras capacidades operativas y nuestra industria, y España ha dado pasos decisivos en esa dirección", ha indicado Valcarce.

La secretaria de Estado se ha detenido en los efectos positivos que el incremento del presupuesto en seguridad y defensa tiene para la sociedad española, a la que ha pedido que acompañe a la industria y a las Fuerzas Armadas en este esfuerzo inversor.

"La industria de defensa aporta 12.000 millones al PIB, representa un 7,1% del PIB industrial y general casi 60.000 empleos de alta cualificación", ha explicado. Asimismo, ha reiterado que la intención es llevar esa "ola inversora" a toda España porque este objetivo también contribuye a la cohesión territorial.

Por otro lado, Valcarce ha incidido en que España "es uno de los países más comprometidos" con la OTAN, tanto en personal desplegado como en mando y control, lo que muestra que nuestro país es "un socio fiable". "España está entre los países que lideran gracias a la excelencia de su industria, es el primer país en retorno de los fondos europeos", ha especificado.

El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha destacado la "excepcionalidad" de la situación geopolítica, y ha resaltado los "retos y oportunidades" que comporta para la industria española.