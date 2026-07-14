Una veintena de militares de los tres Ejércitos y un caza F-18 participan en el desfile del 14 de julio en París

El regimiento 'Príncipe 3' desfila en París el 14 de julio de 2019. - RUBÉN SOMONTE / MINISTERIO DE DEFENSA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio y un caza F-18 participan este martes en la parada militar que acoge París con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

Según ha concretado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el Ejército de Tierra desfila con la bandera del Tercio Armada y una escolta con el Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey'; la Armada con infantes de Marina del Tercio de Armada; y el Ejército del Aire y del Espacio con su Escuadrilla de Honores, además del caza del Ala 15 que sobrevolará la capital francesa en el desfile aéreo.

Las Fuerzas Armadas españolas desfilarán junto a contingentes de otros países, incluida Ucrania, que forman parte de la Coalición de Voluntarios para ese país.

Al acto, que se celebra bajo el lema 'El despertar estratégico de Europa', asiste también el jefe del EMAD (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El EMAD destaca que la participación de España en la parada militar muestra la "solidez" de los vínculos entre ambos países y su "compromiso compartido" en favor de una Europa "más fuerte, unida y cohesionada".