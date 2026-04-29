Bruselas da un ultimátum a España para que cumpla reglas de representación colectiva para consumidores UE

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha enviado este miércoles un ultimátum a España por no haber incorporado plenamente a su ordenamiento jurídico las nuevas normas comunes sobre acciones de representación, con las que la UE quiere garantizar que todos los consumidores europeos puedan ejercer su derecho a reclamar en grupo amparados por una entidad.

La norma en cuestión faculta a organizaciones de consumidores u otras entidades habilitadas a solicitar medidas resarcitorias para un grupo de consumidores víctimas de prácticas comerciales ilegales, por ejemplo reclamando una indemnización, sustitución o reparación de los daños.

Los Veintisiete tenían hasta diciembre de 2022 para trasladar esta legislación a sus leyes nacionales, pero España sigue sin cumplir dicha obligación y, en este marco, Bruselas optó por iniciar un expediente sancionador en enero de 2023.

Desde entonces, el Ejecutivo comunitario se queja de que España "sólo ha notificado la transposición parcial de la Directiva" y, pese a que el Derecho español ya prevé en cierta medida un mecanismo de acciones de representación, Bruselas considera que "carece de elementos esenciales" de la norma europea.

En concreto, los servicios comunitarios apuntan que no ofrece la posibilidad de que las entidades habilitadas interpongan acciones de representación transfronterizas.

Así las cosas, la Comisión recurre a la segunda fase del expediente de infracción con el envío de un dictamen motivado que aclara las irregularidades y da un plazo de dos meses al Gobierno para abordar con medidas concretas la situación.

De no producirse avances, Bruselas podrá optar por el tercer y último paso en el prendimiento, que supone denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa al Estado incumplidor.