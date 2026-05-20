CNMC pide al Gobierno objetividad en los criterios sobre productos de proximidad en la ley de alimentos para residencias

Archivo - Distintos productos de alimentación en un hogar, a 16 de septiembre de 2022, en Madrid (España). El Ministerio de Consumo ha trasladado a las distribuidoras de alimentación interesadas en la elaboración de cestas de alimentos, una guía de produc - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda al Gobierno que los criterios sobre productos de proximidad o de canales cortos de distribución utilizados en la contratación alimentaria en centros sanitarios y sociosanitarios "se basen en parámetros objetivos relacionados con el producto y su impacto ambiental, y no con el productor, y que se apliquen de forma no discriminatoria".

Así lo indica la CNMC en su informe sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD), que establece criterios comunes de nutrición y sostenibilidad para los servicios de restauración contratados por las administraciones públicas, así como para los servicios de alimentación en centros sanitarios y sociosanitarios, tanto públicos como privados, a solicitud del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

En su informe, la Comisión aconseja también precisar el ámbito de aplicación según el tipo de contrato (contratos de servicios, suministros y concesiones), para "reforzar la seguridad jurídica".

También insta a valorar "si la referencia a los poderes adjudicadores es el criterio más adecuado o si conviene ampliar el ámbito subjetivo para incluir a otras entidades del sector público".

A su juicio, conviene analizar qué técnica contractual es la más adecuada para "minimizar posibles efectos negativos sobre la competencia". Además, sugiere "justificar mejor los diferentes porcentajes para los productos incluidos".

Orientar los criterios de adjudicación hacia los resultados del servicio (no sobre el modo de prestarlo) y configurar la formación del personal como elemento de calidad o compromiso de ejecución, de manera que se eviten barreras de entrada es otra de las recomendaciones del organismo estatal.

Asimismo, la Compisión pide valorar "replantearse la obligación de adaptación a la norma de los contratos actualmente vigentes". "Si se mantiene su aplicación, incluir en la disposición transitoria única una referencia expresa al régimen de modificación contractual previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)", señala.

Finalmente, la CNMC valora "positivamente los objetivos de mejora de la calidad de la oferta alimentaria en entornos institucionales, refuerzo de la prevención de la malnutrición y la promoción de hábitos saludables y sostenibles, especialmente en colectivos vulnerables como las personas dependientes o con necesidades especiales".