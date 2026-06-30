El consumo de productos de comercio justo crece un 16% en España desde 2020 y alcanza los 157 millones, según Fairtrade

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consumo de productos de comercio justo ha crecido un 16% en España desde 2020, lo que se traduce en 157 millones de euros, según los resultados correspondientes al ejercicio de 2025 de Fairtrade Ibérica, la organización que representa al Sello Fairtrade en España y Portugal.

Pese a esta evolución, Fairtrade ha advertido de que España continúa lejos de los niveles de consumo de otros países europeos, con un gasto medio de 3,21 euros por habitante en 2025, frente a una media europea de 23,40 euros. Países como Alemania, Suiza, Bélgica o Países Bajos presentan niveles de consumo "notablemente superiores", según la entidad.

"España avanza en el consumo de productos certificados Fairtrade, pero todavía tenemos una gran oportunidad por delante. El futuro del comercio justo pasa por modelos de consumo más responsables que generen valor tanto para las empresas como para quienes producen", ha señalado el director de Fairtrade Ibérica, Álvaro Goicoechea.

Goicoechea ha añadido que es necesario "trabajar para que el comercio justo deje de percibirse como un nicho y se consolide como una oportunidad de crecimiento para las marcas que apuestan por cadenas de suministro más sostenibles".

EL 95% DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO LLEVA SELLO FAIRTRADE

Según el análisis de Fairtrade, el 95% de los productos de comercio justo consumidos en España cuenta con este sello, consolidado como la certificación "más reconocida" en este ámbito. En 2024, el mercado español contó con 1.974 referencias certificadas de 348 marcas.

Por su parte, el estudio muestra que el cacao continúa siendo la categoría con mayor penetración, con una cuota de mercado del 8% en tabletas de chocolate en los hogares españoles, seguido del azúcar, con un 6%, y del té y el café, ambos con una cuota del 2%.

Según Fairtrade, parte del crecimiento registrado en los últimos años se explica por la incorporación progresiva de productos con certificación en las cadenas de distribución. "Retailers internacionales como Lidl, Aldi o Action han incluido referencias certificadas en sus lineales y marcas propias, aumentando la presencia de este tipo de productos en el mercado español", ha endicado la entidad en un comunicado. Como resultado, la marca blanca concentra en la actualidad más del 45% de las ventas de productos con Sello Fairtrade en España.

Además, el consumo de productos Fairtrade en España y Portugal generó en 2024 una Prima Fairtrade de 1,4 millones de euros, un ingreso adicional que las organizaciones de agricultores y trabajadores reciben por sus ventas en condiciones Fairtrade y que destinan a proyectos sociales, productivos, educativos, sanitarios o de mejora de sus comunidades, elegidos de forma democrática.

"Cada euro invertido en productos Fairtrade tiene un impacto tangible en origen. La certificación es una herramienta concreta para avanzar hacia cadenas de valor más éticas, más transparentes y más sostenibles", ha afirmado Goicoechea, quien ha asegurado que la organización seguirá trabajando "con empresas, instituciones y consumidores para transformar el comercio mundial hacia un futuro más justo para todos".

Durante el periodo 2021-2025, Fairtrade International canalizó más de 1.000 millones de euros en Prima Fairtrade para productores y trabajadores y "reforzó su trabajo en ámbitos como los ingresos dignos, los derechos humanos, la igualdad de género, la resiliencia climática y la trazabilidad de las cadenas de suministro", según ha explicado.

Sobre esta base, la organización ha aprobado una nueva estrategia para el periodo 2026-2028 bajo el lema "Impulsores de la resiliencia", orientada a fortalecer los medios de vida de agricultores y trabajadores, promover cadenas de suministro más sólidas y transparentes y movilizar una mayor colaboración entre productores, empresas, instituciones y consumidores.