OCU aconseja adquirir gafas con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para observar el eclipse del 12 de agosto

Celetesch fabrica gafas homologadas para eclipses, a 23 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). La 'triada de eclipses' (también llamada Trío Ibérico de Eclipses) es la secuencia excepcional de tres eclipses solares - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado adquirir gafas especiales con marcado CE y referencia EN ISO 12312-2:2015 para la observación segura del eclipse total de Sol, del 12 de agosto.

"El eclipse solo puede observarse sin gafas cuando sea completo, lo que durará poco más de un minuto; en cualquier otra fase es imprescindible proteger los ojos, de lo contrario podrían producirse graves lesiones", ha advertido en un comunicado.

La organización ha señalado que "las únicas gafas adecuadas son las diseñadas específicamente para la observación directa del Sol" y ha establecido hasta siete criterios que deben comprobarse antes de adquirirlas para garantizar su seguridad y eficacia frente a la radiación solar.

OCU ha indicado que las gafas deben incluir "marcado CE" asociado al cumplimiento de la legislación europea aplicable para equipos de protección individual frente a una radiación solar muy intensa, así como "la identificación del fabricante" y "una dirección de contacto en la Unión Europea", elementos esenciales para "cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o el ejercicio de los derechos del consumidor".

La organización ha subrayado la importancia de verificar "las instrucciones y advertencias" en el etiquetado, entre las que figura que "deben mantenerse puestas salvo cuando el Sol esté cubierto al 100%. En cuanto reaparezca cualquier punto luminoso hay que volver a usarlas "inmediatamente", así como inspeccionar el estado físico de las gafas antes de utilizarlas.

OCU ha advertido además que "las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos o cualquier otro método casero no ofrecen una protección segura frente a la radiación solar" y ha recomendado complementar la protección ocular con otras medidas como protector solar, sombrero o gorra y ropa adecuada.