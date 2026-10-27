OCU aconseja evitar maquillaje de Halloween en menores de 3 años y la sangre falsa en niños de menos de 14 años

Disfraces y máscaras de miedo y terror, en una tienda de disfraces de Halloween, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que los productos de maquillaje de Halloween contienen sustancias químicas que no son inocuas en la piel y recomienda vitar su uso en menores de 3 años, así como la sangre falsa en niños de menos de 14 años.

Ante la proximidad de esta fiesta, la organización aconseja no excederse con la cantidad de maquillaje y limpiarlo bien una vez concluido el evento. Además, hay que eliminar la pintura y aclarar bien con agua ante cualquier reacción como picor o enrojecimiento.

Evitar los maquillajes que lleven fragancias, ya que son sustancias potencialmente alergénicas, así como los que no indican qué tienen en su composición son otros consejos. Así, recuerda que los maquillajes deben incluir la lista de ingredientes, la fecha de caducidad o el dibujo de un bote abierto con su duración.

En cuanto a los esmaltes de uñas, la OCU llama a tener "precaución" porque tienen disolventes que pueden ser peligrosos y destaca que "los niños se llevan mucho las manos a la boca". También pide tener "mucho cuidado" con las lentillas de fantasía y seguir las recomendaciones de los expertos para no correr riesgos.

Respecto a la sangre falsa o decorativa, la organización indica que "no es para niños" y que no se deben usar en menores de 14 años.

DISFRACES SEGUROS Y SOSTENIBLES

Sobre los disfraces para los niños, insta a cerciorarse de elegir productos seguros. En este sentido, aconseja lavarlos antes de ponérselo o dejarlo abierto, aireándose, al menos 48 horas.

Para que un disfraz de Halloween sea seguro, OCU señala que debe estar elaborado en material que no sea fácilmente inflamable. "Las pelucas, las caretas con peluca y los adornos muy recargados incrementan el riesgo", asegura, para después pedir que los niños se mantengan alejados del fuego.

Asimismo, pide comprobar que los disfraces y artículos para niños cuentan con el marcado CE y advierte de que este distintivo resulta obligatorio al tratarse de juguetes, aunque no supone una garantía absoluta de seguridad para los menores.

A este respecto, la organización recuerda que el etiquetado de los productos debe detallar de forma obligatoria el nombre y la dirección del fabricante, la composición del artículo y las instrucciones de lavado. La entidad señala que estas exigencias de información en la etiqueta se aplican de la misma manera a las prendas y disfraces destinados al público adulto.

En relación con la prevención de accidentes en los menores, la OCU advierte de que la ropa infantil no puede incluir cordones en la zona del cuello o la cabeza para evitar riesgos de asfixia por enganche.

Del mismo modo, para los niños menores de 3 años, recalca la importancia de verificar que no se suelten piezas pequeñas que puedan tragar o introducirse en la nariz, además de revisar que las capuchas, caretas o máscaras no limiten la visión, que los vestidos no superen los tobillos para evitar tropiezos y que no existan puntas o bordes cortantes.

Por otra parte, la organización aconseja que los accesorios complementarios sean de goma y no de materiales metálicos.