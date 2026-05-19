Organización de consumidores detecta residuos de pesticidas prohibidos en la UE en arroz, té y especias

Archivo - Una fotografía aérea tomada con un dron muestra a un tractor arrastrando una máquina de fumigación sobre un campo de colza mientras rocía pesticidas. - Jens Büttner/dpa - Archivo

BRUSELAS 19 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Foodwatch ha denunciado este martes la presencia de residuos de pesticidas no autorizados en la Unión Europea en productos importados de consumo cotidiano como arroz, té y especias comercializados en varios países europeos, tras analizar 64 muestras adquiridas en Alemania, Francia, Austria y Países Bajos.

Según los análisis de laboratorio encargados por la agrupación, 49 de los productos examinados contenían restos de uno o varios pesticidas y 45 presentaban residuos de sustancias no aprobadas en la UE. Además, 14 muestras superaban los límites máximos legales de residuos, por lo que, según la entidad, "no deberían estar en el mercado".

Foodwatch ha advertido de que estas sustancias, aunque no están autorizadas para su uso o venta dentro de la UE, pueden seguir fabricándose en Europa y exportándose a terceros países, desde donde regresan al mercado comunitario a través de alimentos importados, en lo que ha definido como un "efecto bumerán tóxico".

"La presencia de residuos de pesticidas no autorizados en los platos de los europeos es una de las consecuencias reales del incumplimiento de las promesas de la Comisión Europea", afirma la organización, que también reclama medidas para poner fin al comercio de estas sustancias y reducir la exposición de los consumidores.

Los productos más afectados fueron las especias, en particular el pimentón, el chile y el comino, ya que todas las muestras analizadas de estos productos contenían al menos un pesticida no aprobado en la UE, mientras que uno de los pimentones en polvo examinados llegó a presentar restos de 22 pesticidas distintos, seis de ellos no autorizados.

CRÍTICAS A LA PROPUESTA DE BRUSELAS

Foodwatch atribuye estos resultados a la normativa europea actual, que, a su juicio, permite seguir fabricando y exportando a terceros países pesticidas prohibidos dentro de la UE, pese a los efectos "nocivos" asociados a algunas de estas sustancias para la salud humana y el medio ambiente.

La agrupación critica además que la Comisión no reduzca automáticamente al nivel mínimo los límites máximos de residuos cuando una sustancia deja de estar autorizada en territorio comunitario, sino que mantenga determinados umbrales en función de distintos criterios regulatorios y comerciales.

La organización también ha cargado contra la propuesta legislativa de simplificación sobre seguridad alimentaria y piensos presentada recientemente por el Ejecutivo comunitario, al considerar que las medidas planteadas están "lejos de garantizar una tolerancia cero en los alimentos importados" respecto a residuos de pesticidas prohibidos.

A juicio de Foodwatch, la reforma mantiene "vacíos" regulatorios respecto a sustancias no permitidas en la UE y, además, flexibiliza algunos mecanismos de revisión sobre estas materias y límites de residuos alimentarios.

La organización sostiene asimismo que el modelo planteado por Bruselas obligaría a revisar caso por caso cada sustancia y cada límite máximo de residuos, en lugar de aplicar reducciones automáticas una vez que un pesticida deja de estar autorizado en la UE.

Así las cosas, la organización ha reclamado al Parlamento Europeo y a los Estados miembro que rechacen la propuesta actual y refuercen la legislación comunitaria sobre pesticidas y seguridad alimentaria.