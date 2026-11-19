MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de Comisiones Obreras ha denunciado que los once colegios concertados de la Comunidad de Madrid que en el año 2012 segregaban por sexo "siguen segregados según se muestra en sus páginas web".

Así lo refleja el estudio 'El estado de la coeducación. Avances, déficits y retos', recogido por Europa Press y presentado este jueves por el sindicato.

"Hemos hecho una apuesta por la educación y por la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una vocación de trabajar la coeducación en la educación. Este informe pretende ser una fotografía clara del estado de la coeducación en España", ha señalado este jueves la secretaria general de CC.OO. Enseñanza, Teresa Esperabé, durante la presentación del estudio.

El documento destaca la situación "particular" con la segregación escolar de la Comunidad de Madrid donde, según critica el sindicato, el Gobierno regional, "como rechazo a la LOMLOE y como refuerzo de la enseñanza concertada, amplió la duración de los conciertos de seis a diez años, manteniéndose segregados hasta el actual curso 2026-2027".

La ley educativa, según recuerda el estudio, establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género". También avisa de que el Tribunal Constitucional "ha declarado que la exclusión de los centros de educación diferenciada del régimen de conciertos es conforme a la Constitución Española".

El informe subraya que antes de la LOMLOE existían en España 87 centros educativos concertados segregadores por sexo, mientras que en el curso 2023-24 esa cifra se redujo a 51 colegios que separan entre chicos y chicas.

"La situación es variada en el conjunto de las comunidades autónomas. Tras la nueva ley, algunos centros concertados segregados, ante la pérdida del concierto, optaron por ser mixtos. Pero, puesto que esto ocurre solo ante una renovación del concierto, aquellos que tienen vigencia siguen pudiendo ofrecer su educación diferenciada. En algunos casos, tras una negociación con la administración correspondiente, se llega a un acuerdo de progresivo cambio hacia la educación mixta", explica el sindicato.

El sindicato insiste en que la Comunidad de Madrid, "con el mantenimiento de los centros segregados o la prácticamente inexistente oferta formativa en coeducación para el profesorado, es la expresión cimera del desinterés por la coeducación de las políticas educativas de la derecha española".

A pesar de los "importantes avances" que para CC.OO. ha significado la LOMLOE, precisa que "los contenidos legislativos no son de aplicación automática en la mayor parte de los casos". Así, recalca que "necesitan de reglamentos y órdenes que regulen su aplicación con el empleo de las medidas oportunas y, sobre todo, necesitan del convencimiento y la voluntad política para hacerlas cumplir".

En lo referente a la transformación de "unas estructuras de opresión, de las que los varones se benefician a costa del perjuicio de las mujeres, y con la modificación de costumbres, comportamientos, ideas y cultura arraigadas en nuestra sociedad, tras siglos de historia", el sindicato advierte de que "aún es más difícil conseguir que los cambios legales produzcan cambios reales".

La autora del informe y experta en equidad educativa y coeducación, Carmen Heredero de Pedro, ha celebrado que, a partir de la LOMLOE, en España hay una redacción de la ley educativa "muy favorable a la coeducación".

Sin embargo, el estudio concluye que "hay un buen número de aspectos en que la letra de la ley o se interpreta muy vaga e insuficientemente o se incumple directamente".

"Y esto ocurre con los gobiernos de todo signo que hemos conocido en nuestro país. Lo hemos visto en las insuficiencias de los reales decretos de Enseñanzas Mínimas, en la muy insuficiente o inexistente formación inicial del profesorado en coeducación o en la escasa oferta en formación permanente para el profesorado en esta materia, a pesar de que la LOE no deja lugar a dudas sobre su importancia", recoge.

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LOS LIBROS DE TEXTO

Al analizar los libros de texto, el informe detecta que, "a pesar de los pequeños avances, aún no se da a las mujeres y a lo desarrollado por ellas un valor equilibrado con el que se da a los varones y a sus producciones, por lo que no parece que la inspección educativa haya hecho su trabajo de forma adecuada".

En este contexto, el estudio destaca que el porcentaje de mujeres que aparecen en ilustraciones en los libros de texto ha pasado del 19,97% en las ediciones de 1998 a 2007 al 40,07% en las ediciones del año 2023.

La valoración del sindicato sobre el estado de la coeducación en España "tiene luces y sombras". "No estamos como cuando empezamos, por el contrario, tenemos avances muy significativos en materia de educación para la igualdad. También tenemos avances sociales en igualdad entre hombres y mujeres y en derechos para las personas LGTBIQ+, que ayudan en la tarea coeducativa", celebra.

No obstante, alerta de un "avance muy preocupante de las posiciones de ultraderecha": "Propugnan la vuelta a un pasado que quienes defendemos los derechos humanos y la igualdad de todas las personas queremos que desaparezca".

En este punto, recuerda su política del 'pin parental' para rechazar el tratamiento de temas como la diversidad LGTBIQ+, la educación sexual o la violencia de género; o sus "consignas incitadoras al odio, como la exhibida por las calles de muchas ciudades españolas, contra los niños y las niñas trans".

APUESTA POR INTENSIFICAR LAS ACTIVIDADES COEDUCATIVAS EN COLEGIOS

Para el sindicato, uno de los retos que la sociedad democrática tiene que plantearse "es el de intensificar las actividades coeducativas en el conjunto de los centros educativos, fomentando las campañas informativas, la formación del profesorado, la realización de congresos, jornadas y cuantos eventos se pueda imaginar, convocando al conjunto de la comunidad educativa".

La autora ha detectado que la formación del profesorado en coeducación "es la gran asignatura pendiente". "Es casi un absoluto desierto, alguna universidad se salva pero es bastante triste ver que no hay formación del profesorado en coeducación", ha lamentado.

También ve "fundamental" señalar que la coeducación "no puede practicarse desde una visión homogénea de las mujeres". En este sentido, defiende que, "para que sea real y efectiva, debe asumir de forma prioritaria el enfoque de la interseccionalidad".

A juicio de CC.OO., la discriminación social que sufren las mujeres "no responde a un único patrón de género, sino que se ve atravesada por variables como la discapacidad, la clase social, el origen étnico o la orientación sexual o identitaria".

Por ello, cree que incorporar esta óptica interseccional a la práctica coeducativa es imprescindible para visibilizar las múltiples realidades de las mujeres, para entender las diferentes vivencias de su identidad sexual o genérica y para garantizar que ninguna niña, ninguna trabajadora de la enseñanza carezca de derechos por las diversas desigualdades estructurales que puedan afectarles".

"Esta perspectiva interseccional tiene que plasmarse también en la atención al alumnado LGTBIQ+, cuya experiencia puede verse doble o triplemente discriminada", avisa.