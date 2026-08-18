El 20% de las compras de la vuelta al cole ya se realiza antes de agosto, frente al 14% de 2022, según un estudio

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MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 20% de todas las ventas vinculadas a la campaña de la vuelta al cole ya se realiza antes del 31 de julio, frente al 14% registrado hace cuatro años, según un análisis de la cadena española de papelerías Folder elaborado a partir del comportamiento de compra registrado en su red de más de 150 establecimientos en España.

Según los datos de Folder, las familias están adelantando la compra del material escolar una media de cinco semanas respecto a hace cuatro años, un cambio que, según la cadena, está modificando uno de los "grandes picos" de consumo del calendario comercial.

En términos absolutos, las ventas registradas durante el mes de julio han crecido un 43% desde 2022, lo que convierte a este mes en uno de los periodos de mayor crecimiento de toda la campaña escolar, según ha indicado la compañía.

Folder ha señalado que este cambio responde, en primer lugar, a una planificación "más racional" del presupuesto familiar. Frente al modelo tradicional, en el que la mayor parte del gasto escolar se concentraba durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, las familias optan ahora por repartir las compras durante varias semanas para "suavizar el impacto" económico del comienzo del curso.

Según los datos de la cadena, en los últimos cuatro años el número de operaciones registradas durante julio ha aumentado un 18%, mientras que el importe medio de las compras realizadas ese mes se ha incrementado un 21%, lo que según Folder demuestra que los consumidores "no solo empiezan antes la campaña, sino que realizan compras cada vez más completas desde el inicio".

La compañía ha apuntado que el factor económico no explica por sí solo esta transformación, ya que cada vez es más habitual que padres y abuelos aprovechen el final de las clases para premiar el esfuerzo académico de los niños con algunos de los productos más demandados de la próxima campaña escolar, como mochilas de diseño, estuches de marcas reconocidas, agendas, botellas reutilizables, plumieres o accesorios de papelería.

Según Folder, este cambio de comportamiento explica que algunos de los productos más demandados comiencen a venderse incluso antes del verano. Las ventas de mochilas durante los meses de junio y julio han aumentado un 24% respecto a hace cuatro años, mientras que categorías como las agendas escolares, los estuches o las botellas reutilizables también registran incrementos importantes durante ese periodo, consolidándose como algunas de las primeras compras de la campaña.

La cadena ha precisado que las categorías que más se adelantan son las mochilas, de las que el 25% de las ventas ya se realiza antes de agosto, seguidas de las botellas reutilizables (42%), los estuches (12%), los cuadernos y carpetas (16%) y las agendas escolares (8%).

Folder ha observado además que la campaña ya no se desarrolla en una única compra y que siete de cada diez clientes que realizan una primera adquisición durante julio regresan posteriormente en agosto o septiembre para completar el material solicitado por el centro educativo, lo que, según la compañía, confirma que las familias distribuyen cada vez más sus compras a lo largo del verano.

La compañía también ha destacado que la vuelta al cole "continúa siendo uno de los principales motores" comerciales para el sector de la papelería. En el caso de Folder, cuyo negocio combina la venta en tiendas físicas, comercio electrónico y suministro a empresas y centros educativos, esta campaña representa aproximadamente el 40% de la facturación anual, con un ticket medio cercano a los 14,05 euros, importe que, según la cadena, aumenta conforme las familias completan el equipamiento escolar durante agosto.