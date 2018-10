Unos 200 estudiantes de Derecho protestan contra el máster obligatorio para ejercer

Actualizado 06/12/2011 14:42:15 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos doscientos alumnos de la Licenciatura de Derecho se han concentrado este martes frente a la Plaza de Descubrimiento en Madrid para protestar por la entrada en vigor de un reglamento que les obliga a cursar un máster obligatorio y realizar un examen estatal para ejercer la profesión, por lo que a partir de ahora no basta con colegiarse.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Antonio García, estudiante de quinto curso de Derecho y Administración de Empresas, ha explicado que a los nuevos titulados de esta licenciatura se les va a "implantar" un máster, cuyo coste va de los 6.000 euros en la universidad pública a unos 24.000 euros en la privada. "No todos los estudiantes pueden permitírselo", se ha lamentado.

"Lo que no es justo de ninguna manera es que sea un máster pagado. Estamos de acuerdo en hacer un examen de acceso pero no pagar un máster; la Ley ha entrado en vigor en octubre 2011 y nosotros no protestamos contra las resoluciones judiciales, lo que hay que modificar es la ley, no el reglamento, para que se excluya a los licenciados de hacer el máster", ha subrayado.

García, que ha convocado la concentración de este martes en Madrid, ha estado arropado por decenas de estudiantes de Derecho de la Comunidad de Madrid, quienes portaban pancartas en las que se podía leer lemas como: 'Licenciados sin máster', 'No al máster clasista', 'Queremos ejercer y no paraíso de poder', además de corear consignas a favor de una prueba estatal y gratuita.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Por su parte, Alfonso, otro joven afectado por la normativa, ha confesado que lo que piden es "un poco de libertad" para que las nuevas generaciones de licenciados puedan elegir su futuro sin presiones. "Queremos ser abogados y ahora no está la opción de opositar. Queremos buscarnos la vida sin que el Estado venga a decirnos cuántos abogados debe haber en España, cual es la diferencia entre un licenciado de junio y septiembre", ha matizado.

"Ahora que se ha aprobado el reglamento y la ley parece que está ahí, nos las vamos a ver negras para colegiarnos en el futuro", ha señalado Alfonso en relación a la medida, que afecta a las dos últimas generaciones de licenciados --unas 25.000 personas-- y cuyo máster se empezará a cursar el año que viene.

CONVERSACIÓN CON JOSÉ BONO

La concentración se ha celebrado a las 10.00 horas frente a la Plaza del Descubrimiento y momentos antes del tradicional izado de la Bandera Nacional, acto en el que ha participado el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, además del presidente del Senado, Javier Rojo, entre otras personalidades del Estado.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de trasladar su queja al expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa, quien les ha comunicado que informará de la situación al ministro de Justicia en funciones, Francisco Caamaño.

"Le hemos expuesto nuestro problema a Bono y le hemos dicho que somos dos o tres generaciones de licenciados que el año que viene no va a poder ejercer la Abogacía. Nos ha comunicado que es difícil que lo cambien ellos (PSOE) pero que lo hablará con el ministro de Justicia", ha explicado Antonio.

Los jóvenes también se pusieron en contacto vía twitter hace unos meses, con el presidente del Gobierno electo, Mariano Rajoy, quien les respondió que el nuevo ejecutivo tratará la medida en un futuro. "Rajoy nos ha respondido muy a la gallega y nos ha dicho que lo está estudiando, pero en su día el PP nos prometió a través de las Nuevas Generaciones que iban a modificar el acceso a la Abogacía", ha indicado.

"Sabemos que el nuevo Gobierno que entre va a tener que afrontar problemas sobre paro y reforma laboral, pero esto es una cosa que va afectar a 25.000 personas en toda España, por ello deberían cumplir lo que han prometido", ha concluido este joven.