El 31% de alumnos cambia de ciudad para ir a la universidad: El 55% de ellos comparte piso y el 24% opta por residencia

Archivo - Alumnos en la universidad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estudiar en la universidad implica un cambio de ciudad para el 31% de los estudiantes, de los cuales, a la hora de escoger nueva residencia, el 55% opta por vivir en un piso compartido y el 24% en una residencia universitaria, mientras que el 8% reside en casa de familiares o amigos, el 6% paga un alquiler individual y el 4% tiene vivienda propia.

Las preferencias varían en función del tipo de universidad en la que estudian: el 58% de los universitarios de la pública opta por un piso de alquiler compartido, mientras que en la privada esta cifra baja al 37%, y se incrementan los porcentajes de aquellos que recurren a residencias universitarias (26%) o a vivir con familiares y amigos (14%).

Así lo refleja una encuesta realizada por la Fundación CYD a una muestra de 800 estudiantes universitarios residentes en España con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, cuyas respuestas han sido recabadas a través de una plataforma online habilitada por Ipsos, compañía especializada en análisis de datos y estudios de mercados.

El estudio también revela que la afinidad e interés personal (30%), la vocación (27%) y la inserción laboral (15%) son los principales motivos que decantan la balanza hacia la elección de unos estudios universitarios.

Otros motivos son la recomendación de familiares, amigos y profesores (13%), la elección por ajustarse a la nota obtenida (9%) y la opción por estudios universitarios que quedaban más cerca del lugar de residencia (6%).

La vocación tiene un mayor peso a la hora de elegir carrera entre los estudiantes de la universidad privada (31% frente al 26% de la pública), mientras que los estudiantes de la pública se decantan más por la afinidad e interés personal general (31% frente al 24% privada).

Además, el 60% de los encuestados considera que no recibió una adecuada orientación académica en el instituto. Para ampliar y complementar esta orientación, las webs de fuentes oficiales gubernamentales (30%) y con contenido informativo y educativo (36%) se añaden en relevancia a las consultas a amigos, familiares y conocidos (36%).

Las visitas presenciales a las universidades (24%), la información a través de redes sociales (21%) y la inteligencia artificial (18%) y las visitas a las ferias del sector (13%) son otras de las alternativas con las que los estudiantes recaban información para tomar la decisión sobre la elección de grado universitario.

INSERCIÓN LABORAL SEGÚN ÁMBITOS DE ESTUDIOS

El Test de Inserción laboral del Ranking CYD muestra la situación laboral de los estudiantes que se graduaron en el curso 2018-2019 al año y a los cuatro años de obtener el título.

En el área de la Salud, Medicina tiene la cifra más alta de afiliación a la Seguridad Social a los 4 años con el 92,17%, y una base de cotización media de 41.333 euros, también la cifra más alta de todos los ámbitos.

Le sigue Enfermería, con una afiliación del 97,7% a los 4 años y una base media de cotización anual de 35.766 euros. En estos dos ámbitos: la gran mayoría de los graduados tiene un contrato en la categoría de titulados (el 98,2% en Medicina y el 97,7% en Enfermería). En el curso 2023-2024 un 14,6% de los estudiantes cursaba un grado vinculado al ámbito de Salud y servicios sociales.

En el área de Informática, Ingeniería Informática destaca por tener los mejores indicadores: a los 4 años, el 89,77% de los titulados está afiliado a la Seguridad Social y tiene una base media de cotización anual de 36.772 euros. Informática es uno de los ámbitos con menor porcentaje de estudiantes: en el curso 2023-2024, el 4,8% del alumnado de grado del sistema universitario español (SUE) cursaba una titulación vinculada a a este ámbito.

En el curso 2023-2024, el 12,4% de los estudiantes del sistema universitario cursaba una de las titulaciones del área de Ingeniería, industria y construcción. En estos campos destacan los resultados del ámbito de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicación, con el 86,75% de afiliación a la Seguridad Social a los 4 años y una base de cotización media de 35.327 euros, e Ingeniería Industrial/Producción, con una base de cotización media de 34.582 euros a los 4 años de la titulación.

Dentro del ámbito de Negocios, administración y derecho, que agrupa al mayor porcentaje de estudiantes de grado en España (el 20,9% en el curso 2023-2024), el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social se da entre los graduados de ADE, con un 77,24% de afiliados a los 4 años de obtener el título y una media salarial de 29.080 euros.

Los titulados en Economía perciben un mayor salario medio, 31.155 euros, con una cifra ligeramente inferior en afiliación, un 73,59%. Tanto en ADE (34,8%) como en Economía (45%) menos de la mitad de sus graduados están clasificados en la categoría de titulados. Por su parte, el 61,64% de los graduados en Derecho está dado de alta en la Seguridad Social a los 4 años, con un salario medio de 31.140 euros.

Educación presenta un alto porcentaje de contratación: el 78,68% tiene contrato a los 4 años de obtener el título, pero es el ámbito donde sus profesionales graduados tienen la base media de cotización más baja a los 4 años: 24.546 euros. En el curso 2023-2024, el 12,1% de los estudiantes de grado cursaba una titulación vinculada a este ámbito.

En Ciencias Sociales, en Sociología el 65,29% de los graduados está dado de alta en la Seguridad Social a los 4 años y percibe un salario medio de 30.460 euros, mientras que en Periodismo el 76,26% de los titulados está dado de alta en la Seguridad Social a los 4 años y presenta una base media de cotización anual de 25.237 euros.

En estos dos ámbitos se da una alta tasa de contratación por debajo del nivel de estudios: a los 4 años de graduarse, solo el 36,2% de los contratados en Periodismo y el 23,2% de los titulados en Sociología tiene un contrato en el grupo de titulados (la tasa de empleo acorde más baja de los ámbitos analizados). En el curso 2023-2024, el 13,2% del alumnado de grado pertenecía a estos ámbitos.