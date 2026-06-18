Al 43% de adolescentes españoles le gustaría mirar menos el móvil al estudiar, según el Observatorio de la Adolescencia

Archivo - Una joven mirando su teléfono - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Más de la mitad de los adolescentes estudia en silencio (55%), mientras que el 43% reconoce que le gustaría revisar menos el móvil mientras estudia y uno de cada cinco (22%) desearía dormir sin pantallas cerca.

Estos son algunos hábitos digitales que los propios adolescentes quieren cambiar, según las conclusiones de la encuesta realizada por Aldeas Infantiles SOS a 2.332 estudiantes de Secundaria de entre 12 y 16 años de todas las comunidades autónomas en el marco del Programa de Educación en Valores Párate a pensar.

Los resultados del Observatorio de la Adolescencia 2026 se han presentado en la VIII Jornada Nacional de Jóvenes celebrada en Madrid, a la que asistieron representantes de los centros que participaron en el programa.

La encuesta también muestra los problemas que los adolescentes identifican en su relación con las tecnologías. Entre ellos destacan perder el tiempo navegando por internet o en redes sociales y depender del móvil para no aburrirse, aspectos que valoran con un nivel de preocupación superior a la media, de 3 y 2,8 sobre 5, respectivamente. A pesar de ello, el 32% de los encuestados considera que no necesita cambiar ningún hábito digital para mejorar su vida diaria.

El Observatorio de la Adolescencia 2026 no solo explora cómo perciben los adolescentes su relación con las pantallas, sino también los momentos que les permiten desconectar de ellas.

Preguntados por las situaciones en las que les resulta más fácil dejar de mirar el móvil, el 70,6% afirma que desconecta con más facilidad cuando hace deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa.

En este aspecto, las respuestas revelan que las chicas desconectan más cuando están con personas que aprecian, mientras que los chicos lo hacen más a través del deporte y las actividades creativas.

La encuesta, que ofrece resultados desglosados por sexo, identidad de género, curso académico y comunidad autónoma, revela algunas diferencias entre estos grupos. Por ejemplo, al 25% de las chicas le gustaría compararse menos con otras personas en redes sociales, frente a solo un 7,8% de los chicos.

También hay variaciones territoriales: en Aragón, Canarias y Cantabria, más del 30% del alumnado afirma sentirse afectado por la violencia o las agresiones en redes sociales, frente al 8,3% registrado en la Comunidad de Madrid.

En relación con los contenidos que más les molestan cuando usan las redes sociales, los adolescentes encuestados señalan en primer lugar los anuncios constantes (66%), seguidos de los bulos o noticias manipuladas (40%).

El Observatorio de la Adolescencia 2026 también analiza cómo los adolescentes se relacionan entre ellos y con su entorno. Un 35% confirma que la principal fuente de conflicto familiar es el estudio, seguido del uso de las pantallas (29,4%). Además, el 42,6% reconoce que intenta agradar a todo el mundo y el 34,1% afirma que le cuesta expresar lo que necesita.

Por otra parte, la encuesta explora cómo ven los adolescentes su futuro. Los resultados revelan que solo un 6,8% del alumnado cree que un mundo sin redes sociales sería más triste, frente al 43,1% que afirma que habría más conexiones reales.

Asimismo, a dos de cada tres les inquieta no encontrar trabajo o no poder dedicarse a lo que les gusta y un 42,2% muestra preocupación por su situación económica futura.

En conjunto, el Observatorio de la Adolescencia 2026 dibuja un retrato diverso de una generación consciente de los riesgos del entorno digital, que encuentra en las relaciones personales, el deporte y las actividades creativas algunas de las principales vías para desconectar de las pantallas. Estos resultados ponen de relieve la importancia de acompañar a los adolescentes en el desarrollo de una relación equilibrada con la tecnología desde los ámbitos educativo y familiar.