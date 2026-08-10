El 60% de los españoles prevé gastar una media de 200 euros en material escolar para el próximo curso, según un estudio

Archivo - Material escolar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los españoles prevé gastar una media de 200 euros en material escolar para el curso 2026-2027, según un estudio realizado por Milanuncios y Appinio para conocer cómo se preparan los españoles de cara a la 'vuelta al cole' y cuáles son sus hábitos de compra, a partir de una encuesta de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en España.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio anual por alumno alcanzó los 2.390 euros durante el curso 2025/2026, una cifra que engloba no solo el desembolso de la vuelta al cole -libros, material escolar, uniformes o equipamiento-, sino también otros gastos asociados como comedor, transporte o actividades extraescolares.

La planificación de las compras se ha convertido en una prioridad para las familias españolas. De hecho, más del 76% de los encuestados afirma que comprará el material escolar o universitario para sus hijos antes del inicio del curso académico, adelantando las compras para evitar las prisas de última hora y controlar mejor el presupuesto.

Asimismo, el 68% de los encuestados asegura haber ajustado su presupuesto respecto al curso anterior. Entre los productos más demandados destacan los artículos de papelería (88%) y los libros (83%), seguidos de las mochilas (65%) y la ropa o los uniformes escolares (49%), que vuelven a concentrar gran parte del desembolso de las familias durante las semanas previas al inicio del curso.

El mercado de segunda mano continúa consolidándose como una de las principales alternativas para reducir el coste de la vuelta al cole. Según el estudio, el 69% de los españoles afirma haber recurrido ya a este mercado para adquirir material escolar en cursos anteriores, una tendencia especialmente extendida entre la Generación Z y los Millennials.

Además, el 56% de los españoles tiene previsto comprar material escolar de segunda mano, siendo los libros el producto más demandado por los españoles. La economía circular también gana protagonismo al finalizar cada curso escolar.

Según datos del estudio, el 73% de los españoles afirma haber vendido o plantearse vender material escolar de cursos anteriores a través del mercado de segunda mano.

Entre las principales motivaciones destacan dar una segunda vida a productos que todavía pueden seguir utilizándose (47%) y recuperar parte de la inversión realizada (35%).

El estudio también revela que 7 de cada 10 españoles consideran que pueden recuperar entre 50 y 200 euros mediante la venta de material escolar de cursos anteriores en el mercado de segunda mano.