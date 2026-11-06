El 72% de padres españoles no está totalmente preparado para proteger a sus hijos contra el ciberacoso, según un estudio

Jóvenes usando el teléfono móvil - ORANGE

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 72% de los padres y madres españoles no se siente "totalmente preparado" para proteger a sus hijos frente al ciberacoso, mientras que el 35% se considera "muy bien informado" sobre esta forma de bullying.

Así lo refleja un estudio realizado por Ifop para el Grupo Orange sobre padres de adolescentes y ciberacoso en ocho países europeos: Francia, Alemania, Bélgica, España, Países Bajos, Italia, Polonia y Rumanía. La investigación se realizó mediante entrevistas online entre el 6 y el 13 de octubre de 2026 a 4.502 padres y madres con hijos en Educación Secundaria, 500 de ellos en España.

El estudio concluye que ciberacoso se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las familias españolas en relación con la vida digital de sus hijos, ya que el 76% de los padres españoles considera que el cyberbullying supone un riesgo para sus hijos, ligeramente por encima del 74% registrado en el conjunto de Europa. Además, el 70% reconoce estar preocupado por la posibilidad de que sus hijos puedan sufrirlo, seis puntos por encima de la media europea, situada en el 64%.

Los datos muestran que esa preocupación está acompañada de un elevado grado de diálogo dentro de las familias españolas. El 68% de los padres afirma hablar frecuentemente con sus hijos sobre el riesgo de ciberacoso y sobre a quién acudir en caso de sufrirlo, frente al 58% de media en Europa. España se sitúa así diez puntos por encima de la media europea en frecuencia de conversación sobre este problema.

El diálogo también está presente en otros ámbitos de la vida cotidiana y digital. El 88% de los padres españoles habla regularmente con sus hijos sobre lo que hacen en el colegio, el 77% sobre sus actividades deportivas y el 75% sobre sus amigos.

En el terreno específicamente digital, un 53% conversa regularmente sobre lo que hacen online, un 55% sobre sus interacciones con otras personas en Internet o mediante mensajería y un 50% acerca de los contenidos, influencers u otros temas que les interesan en redes sociales.

En España, el 30% se considera muy bien informado sobre desinformación y contenidos engañosos, el 29% sobre contenidos perturbadores o inapropiados y el 31% sobre vulneraciones de la privacidad y del derecho a la propia imagen.

Más allá de la percepción de las propias familias, el estudio también mide su conocimiento de determinados conceptos y códigos relacionados con el ciberacoso.

En España, un 22% de los padres conoce, al menos de oídas, los seis conceptos analizados en el estudio y un 81% ha oído hablar de al menos uno. El 19% no conoce ninguno de ellos. Entre los términos evaluados se encuentran sextortion, revenge porn, catfishing, grooming, online raids y doxxing.

Además, un 60% de los padres españoles identifica al menos uno de los emojis analizados como susceptible de utilizarse para burlarse, menospreciar o insultar a otra persona, mientras que cuatro de cada diez no identifica ninguno.