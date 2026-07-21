El 73% de niños de 2 años estaba escolarizado en el curso 2023-24 y el 52% de 1 año, más de 10 puntos más que en 2018-19

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MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escolarización temprana ha crecido entre los cursos 2018-2019 y 2023-2024, de forma que el 73,3% de los niños y niñas de 2 años están escolarizados (frente al 61,9% de 2018), lo que supone un incremento de 11,4 puntos. En el caso de los que tienen 1 año, el porcentaje ha pasado del 42,1% al 52,2%, 10,1 puntos porcentuales más.

Así se desprende del informe 'Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026', que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado este martes.

Según la selección de indicadores proporcionados, también ha aumentado la participación en Educación Superior, de forma que a los 20 años la tasa neta de escolarización en esta etapa pasa del 51,7% en 2018-19 al 53,6% en 2023-24, un incremento de 1,9 puntos porcentuales.

El crecimiento es especialmente significativo en la Educación Superior no universitaria, cuya tasa de escolarización a los 20 años aumenta del 13,8% al 16,2%, 2,4 puntos porcentuales más.

El crecimiento de la Formación Profesional también se refleja en las tasas de titulación. Entre los cursos 2018-19 y 2023-24, la tasa bruta de titulación en grado medio pasa del 23,5% al 28,2 %, 4,7 puntos porcentuales más. Y respecto a la tasa bruta de titulación en grado superior, aumenta del 29,4% al 36,8%, 7,4 puntos más.

La estadística también recoge que el gasto público en educación ha aumentado de forma significativa durante los últimos cinco años: en 2019 ascendía a 53.111 millones de euros y en 2024 alcanzó los 71.349 millones de euros. Esto supone 18.238 millones de euros adicionales, un crecimiento del 34,3% en cinco años.

Asimismo, también ha crecido el gasto medio por alumno, que ha pasado de 6.246 euros en 2018 a 8.293 euros en 2023. Esto supone 2.047 euros más por alumno, un incremento del 32,8% en cinco años.

En relación con el PIB por habitante desde Primaria hasta Educación Superior, España se mantiene entre los países con un mayor esfuerzo inversor por estudiante (26,5%), frente al 24,3% en la UE-25 y el 25,2% en la OCDE.

En cinco cursos, el sistema ha incorporado 84.281 docentes más, lo que representa un incremento aproximado del 9,4%. Así, el número total de docentes del sistema educativo pasa de 894.867 en el curso 2018-19 a 979.148 en 2023- 24.

Además, la ratio de alumnado por profesor en equivalente a tiempo completo mantiene una tendencia descendente. En el curso 2023-24 se situó en 11,1 alumnos por profesor, frente a 12,2 en 2018-19.