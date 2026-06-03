El 80% de los centros de enseñanza de idiomas incrementó su alumnado en 2025, según FECEI

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MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 80% de la escuelas de idiomas han incrementado su alumnado en 2025, según se desprende de la encuesta realizada por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI).

La encuesta, realizada entre los más de 200 centros afiliados, ha detectado también que el incremento de la facturación de los centros ha sido algo inferior al aumento del número de alumnos y siete de cada 10 escuelas han incrementado ingresos, mientras que 8 de cada 10 aumentan alumnos matriculados.

Estos datos implican, según el presidente de FECEI, Alan McDyre, que "más alumnos, no significa siempre más sostenibilidad". "El incremento de muchos de nuestros costes, como los laborales o los alquileres, está presionando sobre nuestros márgenes, y no siempre es posible trasladarlos al usuario final vía precios", ha añadido.

De hecho, en casi un tercio de las empresas consultadas, los precios se han mantenido inalterados y, según los datos arrojados por la encuesta, allí donde han crecido las subidas han sido muy moderadas, oscilando entre el 3 y el 5 %.

Los datos de crecimiento despejan, no obstante, los temores del sector ante la irrupción en el mismo de la Inteligencia Artificial, que ha obligado a una "reconfiguración progresiva de los sistemas de aprendizaje, pero no se ha traducido en un descenso de las matrículas, lo que cabe atribuir al papel insustituible del factor humano en el aprendizaje de idiomas".