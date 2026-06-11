El 80% de escuelas privadas de idiomas incrementaron el alumnado en 2025, a pesar de la irrupción de la IA, según FECEI

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la Unión Europea junto a varias banderas de los países pertenecientes. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 80% de las escuelas privadas de idiomas incrementaron su alumnado el año pasado, a pesar de la irrupción de la Inteligencia Artificial para aprender idiomas, que no redujo la matriculación en estos centros.

Así lo refleja una encuesta realizada por la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas (FECEI) entre más de 200 empresas asociadas.

Para el presidente de FECEI, Alan McDyre, estos datos reflejan "una base de actividad sólida, aunque en un contexto en que los centros están adaptando su forma de operar".

Este dato de crecimiento despeja "en buena medida" los temores del sector ante la irrupción en el mismo de la Inteligencia Artificial, que ha obligado a una "reconfiguración progresiva de los sistemas de aprendizaje pero no se ha traducido en un descenso de las matrículas, lo que cabe atribuir al papel insustituible del factor humano en el aprendizaje de idiomas", según señala McDyre.

La encuesta de FECEI detecta asimismo que el incremento de la facturación de los centros ha sido algo inferior al aumento del número de alumnos: 7 de cada 10 escuelas incrementan ingresos, mientras que 8 de cada 10 aumentan alumnos matriculados.

"Tenemos más alumnos, pero no siempre más sostenibilidad. El incremento de muchos de nuestros costes, como los laborales o los alquileres, está presionando sobre nuestros márgenes, y no siempre es posible trasladarlos al usuario final vía precios", destaca el presidente de FECEI.

De hecho, en casi un tercio de las empresas consultadas los precios se han mantenido inalterados, y según los datos arrojados por la encuesta, allí donde han crecido las subidas han sido muy moderadas, oscilando entre el 3 y el 5%.

El sector de Escuelas Privadas de Enseñanza de Idiomas, representado por FECEI, agrupa en España a 3.952 centros que dan empleo directo o indirecto a 50.000 profesionales, por los que pasan cada año más de dos millones de alumnos de todas las edades.