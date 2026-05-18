Abierta la convocatoria de las Becas Sof.ia para impulsar el talento femenino en STEM en 7 universidades públicas

Becas Sof.Ia by Nunsys Group - NUNSYS GROUP

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Nunsys Group ha anunciado la apertura oficial de la convocatoria de las Becas Sof.ia by Nunsys Group, una iniciativa enmarcada en su estrategia de responsabilidad social corporativa que cuenta con el apoyo del mayorista tecnológico TD SYNNEX para fomentar el talento femenino y despertar vocaciones en disciplinas STEM (siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Dirigido a mujeres residentes en España que hayan superado el segundo curso de Bachillerato o de un ciclo formativo de grado superior durante el presente año académico y deseen cursar un grado universitario del ámbito tecnológico, el programa ha suscrito convenios de colaboración con siete instituciones académicas de titularidad pública: Universidad de Castilla-La Mancha, Universidade da Coruña, Universitat Jaume I (Castellón), Universidad de León, Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Universitat Politècnica de València y Universidad de Zaragoza.

El plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta el 15 de junio a las 14.00 horas (hora peninsular española). "Con las Becas Sof.ia queremos contribuir a la reducción de la brecha de género, acompañando a las futuras profesionales en su desarrollo académico y laboral", explican Paco Gavilán y Beatriz Calvo, presidente y directora general de Nunsys Group respectivamente.

Cada beca, cuya adjudicación se basará mayoritariamente en criterios de excelencia académica detallados en las bases reguladoras, sufragará los costes de matrícula durante dos cursos académicos completos a elegir por las beneficiarias entre el abanico de hasta 17 ingenierías y grados científico-técnicos incluidos en la cobertura del programa, entre los que se incluyen Ingeniería Informática, Matemáticas, Ingeniería Industrial o Inteligencia Artificial. La renovación para el segundo año requerirá que las becadas superen satisfactoriamente el 75% de los créditos del primer curso completo.

Además del apoyo económico, el programa incorpora un completo itinerario de acompañamiento personalizado, que incluye mentoría con empleadas del ámbito tecnológico de Nunsys Group y acceso a prácticas formativas remuneradas tras la superación del primer ciclo académico en alguna de las delegaciones de Nunsys Group, facilitando la transición entre el entorno académico y el mercado laboral.

Con las Becas Sof.ia by Nunsys Group, la tecnológica y el conjunto de las universidades colaboradoras "dan un paso más en su compromiso con la igualdad de oportunidades, la paridad en el sector tecnológico y el impulso de perfiles cualificados que liderarán la transformación digital en España".