Alumnos de IE University y UC Berkeley trabajan en el desarrollo de sistemas avanzados de IA

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

IE School of Science & Technology ha anunciado la puesta en marcha de '[YOU] on AI + X', un programa intensivo de ocho semanas en el que participarán alumnos de IE University y UC Berkeley.

Los participantes se conectarán simultáneamente desde sus campus a ambos lados del Atlántico para desarrollar sistemas avanzados de IA y formarse en gobernanza de la inteligencia artificial con pensamiento crítico y un uso responsable de la tecnología. Esta iniciativa está liderada por Ikhlaq Sidhu, Decano de IE School of Science & Technology en IE University, y Edo Segal, CTO de Napster y emprendedor en serie.

Ikhlaq Sidhu y Edo Segal han diseñado este programa con el objetivo de que los alumnos utilicen nuevas herramientas de IA, sean capaces de orquestar sistemas de inteligencia artificial, diseñar flujos de trabajo, evaluar resultados, tomar decisiones informadas y determinar en qué ámbitos deben mantenerse el criterio y la responsabilidad humanos.

"Las empresas y sus equipos humanos no pueden limitarse a utilizar herramientas de IA. Necesitan capacidad de 'dirigir la inteligencia' y diseñar 'fábricas de IA' para resolver problemas complejos. Para conseguirlo, nuestros alumnos desarrollarán a lo largo de las próximas semanas una nueva mentalidad, algo clave para trabajar de forma eficaz con la IA en un mundo transformado por la tecnología", afirma Ikhlaq Sidhu.

Cada alumno finalizará el programa con un sistema funcional, pero el principal resultado es más difícil de percibir:comprenderán cómo es su propio '[YOU] on AI'. "Será diferente para cada uno de ellos, y ese es precisamente el objetivo", añade Edo Segal.

Abierto a alumnos de todos los programas y áreas de conocimiento, '[YOU] on AI + X' es una experiencia práctica en la que los participantes transformarán sus ideas en sistemas funcionales basados en IA.

El programa combina la formacióntecnológica con un claro enfoque en el desarrollo del criterio humano que permitirá a los alumnos aplicar la IA a iniciativas de emprendimiento, a proyectos de investigación, desarrollar la creatividad y el interés público.

Desde UC Berkeley participarán como profesores del programa Trond Petersen, sociólogo de prestigio internacional, y Alex Bayen, director de CITRIS y del Banatao Institute de UC Berkeley, y experto en aprendizaje automático y sistemas a gran escala. Junto con Ikhlaq Sidhu, Decano de IE y Senior Fellow de CITRIS en UC Berkeley, analizarán cómo se desarrollan los sistemas inteligentes y cómo se distribuyen las decisiones y oportunidades que estos sistemas configuran.

La primera edición del programa reúne este otoño a alumnos de IE University y UC Berkeley procedentes de todo el mundo. Cada participante desarrollará un proyecto funcional en una de las tres áreas propuestas: una iniciativa empresarial basada en IA, un proyecto de investigación o una obra artística/audiovisual.

Al finalizar las ocho semanas, los alumnos habrán desarrolladouna demostración funcional, un dossier de evidencias y habránanalizado su impacto para explicar cómo han diseñado, evaluado y gobernado el sistema con herramientas de inteligencia artificial.

Junto al trabajo en sistemas avanzados de IA, los alumnosreforzarán habilidades y capacidades clave en un entorno en el que la inteligencia artificial cobra cada día más peso en la ejecución de proyectos, como el pensamiento crítico, la curiosidad, la resiliencia, la inteligencia emocional y la capacidad de trabajar en contextos de incertidumbre.

El programa contará con sesiones simultáneas que se celebrarán por la mañana en UC Berkeley (San Francisco Bay Area, EE.UU.) y por la tarde en IE University (Madrid, España) por la diferencia horaria, para que los alumnos puedan formarse y trabajar juntos. El curso finalizará con un Demo Day en el que los participantes presentarán sus proyectos y mostrarán la evolución de sus proyectos, desde la idea inicial al diseño de una solución funcional basada en IA para impulsar la innovación, la investigación o la creación artística.

'[YOU] on AI + X' forma parte de IEX Labs, la plataforma de IE School of Science & Technology para la experimentación y el aprendizaje en la intersección entre investigación, tecnología, innovación y sociedad.