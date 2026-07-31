Los alumnos matriculados en FP superan los 1,2 millones en el curso 2025-2026, un 2,5% más que el curso anterior

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MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de Formación Profesional ha crecido este curso un 2,5% respecto al año anterior, superando los 1,2 millones de matriculados, su récord histórico.

Así lo refleja la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Datos avance 2025-2026' publicada este viernes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En total, en todas las enseñanzas se han matriculado más de 8,2 millones de alumnos y han impartido clase más de 806.000 docentes. La cifra de matriculados en enseñanzas de Formación Profesional asciende así a 1.211.062 alumnos y alumnas, con 30.092 personas más matriculadas que en el curso 2024-2025.

Por etapas, el Grado Básico crece un 2,1%, el Grado Medio un 2,7%, y el Grado Superior un 2,3%. Además, casi 10.000 estudiantes, un 17,7% más que el año anterior, se han formado este año en un Curso de Especialización, una modalidad creada por el Ministerio en el curso 2022-23 como parte de la modernización del sistema de FP.

En total, el alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias asciende a 8.249.174, repartido entre 4.238.725 hombres y 4.010.449 mujeres, lo que supone un 0,8% menos que el curso anterior, "debido al descenso demográfico de la población en edad de matricularse, en particular en Segundo Ciclo de Infantil (-2,4%)".

Pese al descenso de la población asociada, el Primer Ciclo de Infantil cuenta con 3.268 escolarizados más, hasta los 491.811. Así, la tasa de escolarización de los niños y niñas de 0 a 2 años continúa creciendo hasta el 50,2%, su nivel histórico más alto. En el caso de los niños y niñas de 2 años, la tasa de escolarización se sitúa en el 76,4%, cuando era del 74,1% en el curso anterior. Además, este curso ha contado con 140 centros más que el anterior impartiendo este ciclo.

En cuanto al profesorado, cuenta con 806.178 docentes, de los cuales 589.083 en centros públicos y 217.095 en centros privados y concertados. Esto supone un aumento de 8.815 profesores y profesoras, un 1,1% más que el curso anterior.

En el caso de los centros públicos, el profesorado suma 9.490 docentes más (+1,6%), mientras que los centros privados y concertados pierden 675 docentes (-0,3%).

El número medio de alumnado por unidad disminuye unas décimas en casi todas las etapas, en particular en las enseñanzas de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional (-2,6 y -2,7 respectivamente, hasta los 16,9 escolares por unidad en ambos casos), "debido al significativo aumento del número de unidades de estas enseñanzas".

En el Primer Ciclo de Infantil, el número medio es 12,2; en Segundo Ciclo, de 17,8; en Primaria, de 20,3; en Educación Secundaria Obligatoria, de 24,3; en Bachillerato, de 25,5; y en Educación Especial, de 5,3.

Por género, las mujeres son mayoría en el Bachillerato presencial (54,1%), pero su peso se reduce en las enseñanzas de Formación Profesional, donde representan el 30,3% en Grado Básico, el 42,7% en Grado Medio y el 45,8% en Grado Superior. Sin embargo, en la FP a distancia, las mujeres son clara mayoría, tanto en Grado Medio (67,6%) como en Grado Superior (63,2%).

Por último, la cifra de alumnado extranjero crece un 2,3%, hasta situase en 1.175.063 escolares, lo que representa el 13,5% del alumnado total.