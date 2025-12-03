Alumnos de la Universidad Villanueva valoran aprender con problemas reales: "Me han hecho estudiar de manera práctica"

Alumnos de la Universidad Villanueva valoran aprender con probelmas reales - UNIVERSIDAD VILLANUEVA

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de primero de Derecho y Psicología de la Universidad Villanueva de Madrid aprenden a través del método 'Active Learning V+', que fomenta la participación de los estudiantes a través de actividades prácticas, reflexión y colaboración para mejorar la comprensión.

"Me han hecho estudiar desde el día uno, pero de manera práctica. Me gusta el debate; siento que las ideas son las que cambian el mundo", ha señalado Almudena Rosillo, alumna de primero de Derecho, sobre su experiencia en estos tres primeros meses que "rompe con el esquema tradicional" de la universidad española.

La joven ha explicado que no es necesario "ir a Harvard ni esperar a un máster para trabajar el Método del Caso". "Aquí las clases no son 'al uso', donde el profesor dicta y tú copias. Los apuntes están colgados desde que te matriculas. A clase vienes a debatir, a aplicar pensamiento crítico y a enfrentarte a problemas reales, tal como lo haremos en el mundo laboral dentro de cuatro años", ha relatado.

La Universidad Villanueva pone el acento en la formación humana. A través de su programa 'Core', que incluye materias como Antropología, Liderazgo y Comunicación, y un sistema de mentoring personalizado, busca un perfil 360 grados y "forjar identidades sólidas".

"El mentoring nos ayuda a crecer como personas, puliendo habilidades vitales como el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Aprendemos a tener raíces, a saber quiénes somos. Eso nos ayuda a crecer como personas, es lo que más valoro del 'Active Learning V+'", subraya Julen Linazasoro, estudiante de primero de Derecho.

En la Universidad Villanueva se potencian habilidades críticas (uso de la Inteligencia Artificial, idiomas y proyección internacional) con viajes como el del Grado de Relaciones Internacionales a Bruselas, Milán o las salidas del Club de Emprendimiento al extranjero.

Por otro, hay espacio para el arte y la convivencia: desde talleres de cocina y maquillaje hasta cursos de flamenco. Son los propios alumnos quienes proponen temas y traen expertos. "Estamos motivados por aprender porque somos parte activa, no espectadores", señala Almudena, que destaca cómo el debate "se enriquece con el tú a tú" y al estar con sus compañeros en el aula.

Por su parte, Alejandro García de Cabo, alumno de primero de Derecho, pone en valor la "cercanía" que hay en su universidad: "Aquí puedes hablar de todo de manera abierta".

"A menudo se nos vende el término 'empoderados' como si fuéramos unos niñatos decidiendo. Pero nosotros queremos saber. Lo que nos diferencia es la pluralidad y la capacidad de escuchar, de ponernos en los zapatos del otro. No nos da miedo hablar de temas conflictivos; al contrario, nos enriquece e incluso nos hace cambiar de opinión. Eso es aprender. Eso es poder pensar, compartir y corregir si veo que mi opción no es tan buena como creía", reflexiona el joven.

En un entorno educativo que a menudo prioriza la memorización, modelos como el de Villanueva demuestran que, cuando se les da voz y herramientas prácticas, los alumnos de 18 años "no solo eligen una carrera: eligen quiénes quieren ser".