Los alumnos de universidades privadas ganan 3.500 euros al año más de media que en la pública a los 4 años de graduarse

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los egresados de las universidades privadas perciben de media 33.990 euros a los cuatro años de graduarse, frente a los 30.429 euros de los graduados en las universidades públicas.

Así lo refleja el estudio 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2025. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?' publicado este jueves por Fundación CYD, que analiza la situación laboral de los egresados universitarios del curso 2018-2019 a los cuatro años de finalizar su titulación, es decir, en 2023.

A los cuatro años de egresar, el 75,9% de los universitarios está afiliado a la Seguridad Social, un 72,4% tiene contrato indefinido y una base media de cotización salarial (BMC) de 30.976 euros.

Si se analizan los resultados que obtienen los egresados en las universidades públicas y privadas, se observa que, a los 4 años de egresar, los titulados de las públicas presentan una cifra ligeramente superior en tasa de afiliación media (76,1% frente al 74,8%) y en contratos indefinidos (72,9% frente al 69,9% de las privadas).

No obstante, se observa que hay un mayor porcentaje de titulados en las públicas trabajando en puestos con categoría inferior: en el cuarto año, prácticamente el 40% de los titulados en universidades públicas pertenecen al grupo medio/bajo de cotización, mientras que en las privadas la cifra se reduce al 30%.

Además, entre los egresados de las universidades privadas hay el doble de titulados que trabajan en régimen de autónomos: 12,1% frente al 6,4% de las públicas.

En el curso 2018-2019 egresaron 189.438 personas de las universidades españolas, la mayoría de ellas mujeres (59,4%), con menos de 25 años (71%) y con estudios cursados en la universidad pública (83,6%). Por ámbito de estudio, predominan los egresados en Negocios, administración y derecho (19,5%), Salud y servicios sociales (17,4%) y Educación (15,9%).

Respecto a los datos por ámbitos y campos de estudio, se observan diferencias muy notables: Informática e Ingeniería, industria y construcción son los ámbitos con mayor índice de afiliación y de contratos indefinidos y destacan, junto con Salud y Servicios sociales, por tener las BMC más elevadas.

Dentro de estos ámbitos destaca el campo de Medicina, con la mayor tasa de afiliación (94%), la BMC más elevada (41.839 euro) y el porcentaje más alto de graduados que trabajan en la categoría profesional de titulados (99,8%), aunque solo el 2% tiene contrato indefinido.

En el otro extremo, Artes y Humanidades es el ámbito con la menor tasa de afiliación media (63,5%) y una BMC más baja (27.185 euros), mientras que Salud y servicios sociales destaca por la mayor temporalidad (41% de los contratos son indefinidos) y Educación por tener la menor tasa de contratos a jornada completa (58,2%). Servicios es el ámbito en el que un menor porcentaje de egresados trabaja en un puesto acorde a su categoría profesional (el 32,6% cotiza en el grupo de titulados).

Los campos que presentan los mejores indicadores globales en inserción laboral son Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Informática, Desarrollo de software y aplicaciones e Ingeniería de Sonido e imagen.

Los campos que presentan resultados de menor rendimiento en inserción laboral son Bellas Artes, Otras Lenguas Extranjeras, Historia del Arte, Geografía y Conservación y Restauración.

Para el estudio la Fundación CYD ha analizado los datos de los egresados de 2018-2019 y la evolución de oferta/demanda hasta 2024-2025, datos procedentes del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) de la Secretaría General de Universidades.