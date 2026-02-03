ANECA emitió 8.770 informes de homologación de títulos universitarios extranjeros en 2025, un 55% más que en 2024

Archivo - Alumnos en la universidad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha emitido en 2025 un total de 8.770 informes de Homologación y declaración de Equivalencia de títulos universitarios extranjeros, lo que supone un 55% más que el año anterior, según ha informado la entidad.

Entre los meses de octubre y diciembre de 2025, ANECA remitió al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 879 informes de Homologación y Declaración de equivalencia de Títulos universitarios extranjeros: de ellos 762 se corresponden con informes de homologaciones y 117 con informes de equivalencias de títulos universitarios.

Además, en adición a estos 879 informes, ANECA revisó, a solicitud del Ministerio, otros 231 expedientes de homologación de ingenierías acogidos a medidas generales con el fin de identificar la especialidad asociada a cada uno de ellos, lo que ha permitido agilizar el proceso de emisión de la credencial correspondiente.

Durante 2025, el efecto de las medidas generales propuestas por ANECA ha redundado en un elevado número de otros expedientes que no han requerido de informe y han podido, por tanto, ser resueltos sin necesidad de pasar por el procedimiento ordinario de evaluación de la Agencia.

En lo que respecta a 2026, ANECA destaca que ha empezado el año con un mínimo de expedientes pendientes de informe técnico, que se reduce a 20 expedientes dentro de plazo: 20 expedientes de Homologación pendientes de informe y ningún expediente de Equivalencia.

"Estas cifras, alcanzadas este año por primera vez en la historia de la Agencia, son resultado del trabajo intensivo por parte del equipo técnico de ANECA y la aplicación, por parte del Ministerio, de las medidas generales propuestas por la Agencia", recalca la entidad.

ANECA, fiel a su "firme compromiso" de agilizar el procedimiento y ofrecer datos periódicos y transparentes de los resultados conseguidos, asegura que mantendrá sus esfuerzos en 2026 "para seguir obteniendo cifras de emisión de informes satisfactorias".