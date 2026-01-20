ANELE cambia su modelo de gestión: Alejandro Castex será el presidente no ejecutivo y Santiago Romero director general

Alejandro Castex, presidente no ejecutivo de ANELE - ANELE

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Materia de Enseñanza (ANELE) ha reorganizado su equipo directivo coincidiendo con la salida del que, hasta ahora, había sido su presidente ejecutivo, José Moyano. A partir de ahora, contará con un nuevo modelo de gestión en el que Alejandro Castex ocupará el puesto de presidente no ejecutivo y Santiago Romero asume la dirección general.

La nueva dirección de la Asociación afronta esta nueva etapa con el objetivo de poner en marcha el Plan Estratégico 2026-2029, que busca dar impulso al papel del sector editorial como "creadores de contenidos de calidad y de valor" para su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y colaborar con las administraciones nacionales y autonómicas, y la comunidad educativa, "en un momento de cambio y transformación del modelo educativo, así como de una creciente complejidad normativa y tecnológica".

Alejandro Castex, nuevo presidente no ejecutivo, es director general en España de Santillana Clickedu e Iddink en Sanoma Learning, cargo que ocupa desde enero de 2023. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en los ámbitos de la educación, la información profesional y la tecnología. Ha sido director para España y director de estrategia global en Thomson Reuters y director general de Aranzadi.

Por su parte, Santiago Romero, nuevo director general, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en los ámbitos de la educación, la edición y la tecnología. Antes de unirse al equipo de ANELE, fue responsable global de negocio en BlinkLearning y director general de SM España entre 2021 y 2023.

Ha formado parte de la Junta Directiva de ANELE como secretario general y representante de la asociación en las organizaciones internacionales de editores, International Publisher Association y European Publisher Federation.

La nueva dirección trabajará en el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 2026-2029, que establece como prioridades reforzar la interlocución institucional de ANELE para poner en valor la aportación de los proyectos editoriales educativos a la calidad, la equidad y la coherencia curricular, mejorar la capacidad de análisis y anticipación del sector ante los posibles cambios normativos y tecnológicos, y fortalecer las alianzas y relaciones del sector.