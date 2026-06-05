ANPE exige al Ministerio de Educación un plan estatal urgente para adaptar los colegios a las altas temperaturas

Un termómetro indica la temperatura, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANPE exige al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la puesta en marcha de un plan estatal urgente para adaptar las infraestructuras educativas públicas a las altas temperaturas y a las crecientes necesidades derivadas del cambio climático.

El sindicato subraya que el calor registrado en las últimas semanas en buena parte del país ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que ANPE lleva tiempo denunciando: "numerosos centros educativos públicos no están preparados para afrontar las condiciones climáticas actuales ni las que se prevén en un futuro próximo".

La organización sindical alerta de que "miles de alumnos y docentes continúan desarrollando la actividad lectiva en condiciones térmicas inadecuadas, en centros que carecen de sistemas de climatización, aislamiento eficiente y otras medidas de adaptación necesarias para hacer frente a episodios de calor extremo".

En este sentido, recalca que las previsiones meteorológicas para este verano apuntan "a temperaturas superiores a lo habitual, en un contexto en el que las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas, también durante el calendario escolar".

El presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, señala que "a estas alturas del siglo XXI, no se puede normalizar que alumnado y profesorado tengan que soportar temperaturas incompatibles con un entorno adecuado de enseñanza y aprendizaje", y sostiene que "en otros sectores de la Administración sería impensable trabajar en las condiciones que se dan en algunos centros educativos".

Venzalá insiste en que "el problema no puede abordarse únicamente con medidas puntuales o improvisadas cuando llega el calor", sino que requiere "una estrategia nacional de modernización de las infraestructuras educativas públicas, coordinada y sostenida en el tiempo".

En este sentido, ANPE considera "imprescindible que el Ministerio lidere, en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales, un diagnóstico actualizado sobre el estado real de los centros educativos públicos en el conjunto del país".

El sindicato recuerda que actualmente no existe un inventario estatal que permita determinar de manera coherente y homogénea las necesidades de climatización, rehabilitación energética, accesibilidad o adecuación de los edificios escolares.