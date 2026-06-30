ANPE hace balance del curso: "El profesorado ha cumplido mientras muchas respuestas que necesita siguen pendientes"

Archivo - Manifestación de profesores - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha hecho balance del curso 2025/2026 y ha asegurado que "la realidad es que el profesorado ha cumplido con creces, mientras que muchas de las respuestas que necesita siguen pendientes".

Así, ha advertido de que los problemas que ha denunciado desde hace años "continúan presentes en demasiados centros educativos". En concreto, avisa de que "la burocracia sigue creciendo hasta convertirse en una carga que resta tiempo a la tarea fundamental de enseñar; o que las plantillas siguen siendo insuficientes para responder a las necesidades reales de los centros".

También lamenta que "la atención a la diversidad continúa sin contar con los recursos necesarios; la convivencia escolar requiere medidas más eficaces y una mayor protección para quienes ejercen la función docente; y la pérdida acumulada de poder adquisitivo sigue castigando injustamente a un colectivo esencial para el futuro del país".

"A todo ello se suma una cuestión de fondo: el insuficiente reconocimiento profesional del profesorado", critica el sindicato, que advierte de que "no se puede seguir exigiendo más a los docentes mientras se posponen una y otra vez las medidas necesarias para fortalecer y mejorar la profesión".

Para ANPE, "no es razonable pedir excelencia educativa sin garantizar antes unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asume el profesorado".

El sindicato recuerda que al comienzo de la legislatura se anunció que esta sería la "legislatura del profesorado". "Aquella declaración despertó expectativas legítimas entre miles de docentes que esperaban avances reales en reivindicaciones históricas. Sin embargo, cuando hoy cerramos un nuevo curso escolar, debemos decir con claridad que esa promesa sigue pendiente", lamenta.