Aprobados los precios académicos de la UNED que van desde los 13 euros en Derecho o Filosofía a 21,6 en Ingeniería

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MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha aprobado los precios públicos para tituciones académicos en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) que oscilan enre los 13 euros en grados como Derecho, Geogría e Historia, o Ciencias Políticas a los 21,6 euros en aquellos relacionados con Ingeniería e Informática, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La orden ministerial establece que el coste de los estudios de grado seguirá calculándose en función del número de créditos matriculados, la rama de conocimiento y el número de veces que el estudiante curse una asignatura, diferenciando entre primera, segunda, tercera y sucesivas matrículas.

Entre las titulaciones más económicas se encuentran Derecho, Filosofía, Historia, Historia del Arte, Geografía e Historia, Lengua y Literatura Españolas, Ciencia Política y Sociología, cuyo precio en primera matrícula queda fijado en 13 euros por crédito. En el extremo opuesto figuran las ingenierías y estudios tecnológicos, con un coste de 21,6 euros por crédito en primera matrícula. El precio del crédito en Pedagoría es de 14,8; en Psicología a 15,95, en Ciencia Ambientales 20,48 euros, al igual que en el grado de Física o el de Química, mientras que en Matemáticas es de 13,39 euros y en Economía de 13,20.

En el caso de los títulos de máster que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada o son condición de acceso para título profesional, el precio por crédito es de 16,22 euros. Para aquellos que no son hablitantes, estos oscilan entre los 28,58 para estudios de artes y humanidades y los de 89,6 para los de ciencias sociales y jurídicas como el master en Hacienda Pública y Administración Financiera.

La orden publicada en el BOE mantiene además el principio de igualdad de precios para todos los estudiantes, con independencia de su nacionalidad o país de residencia, una medida ya implantada en ejercicios anteriores.

Entre las novedades figura una regulación más detallada de las bonificaciones derivadas de las matrículas de honor. Las bonificaciones serán aplicables en estudios universitarios oficiales con independencia de que pertenezcan al mismo título o grupo de clasificación. En el caso de que el estudiante esté simultaneando más de un estudio en la UNED, las bonificaciones por matrículas de honor se irán aplicando por orden cronológico a los borradores de matrícula que se vayan confirmando.

Asimismo, los alumnos que obtengan esta calificación podrán aplicar la exención correspondiente en el curso académico siguiente, incluso en otros estudios oficiales de la propia universidad. Asimismo, quienes accedan a la universidad con matrícula de honor en Bachillerato o Formación Profesional Superior podrán beneficiarse de la gratuidad de hasta 60 créditos en su primera matrícula universitaria.

La UNED conserva igualmente las exenciones y bonificaciones previstas para colectivos como estudiantes con discapacidad, víctimas del terrorismo y miembros de familias numerosas, en los términos establecidos por la normativa vigente.