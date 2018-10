ARAGÓN.-La Universidad de Zaragoza propone un máximo de 7 años para que los estudiantes puedan finalizar sus estudios de grado

Actualizado 27/01/2010 18:45:18 CET

ZARAGOZA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo de dirección de la Universidad de Zaragoza ha informado esta mañana al Consejo de Gobierno de la institución de una propuesta de reglamento de permanencia, donde se establece el límite de siete años para que un estudiante finalice una titulación, así como la superación de mínimos para poder continuar matriculándose en un grado o máster.

De esta manera, se cumplen las directrices establecidas en las memorias de verificación de los grados y los máster, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, según ha informado hoy la Universidad de Zaragoza en un comunicado.

Para su puesta en marcha el curso que viene, 2010-2011, según las previsiones, el reglamento deberá ser aprobado por el Consejo Social de la Universidad, órgano competente según la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que también se encarga de su tramitación, información pública y alegaciones. Finalmente, tendrá que ser aprobado por el Consejo de Universidades.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaica, ha sido el encargado de explicar este borrador de reglamento de permanencia. Según ha relatado, el máximo de siete años para superar una titulación de grado será para aquellas que sumen un total de 240 créditos, mientras que se incrementará en un año más por cada 60 créditos que se adicionen a esos 240.

Además, el máximo de siete años se aplicará cuando la matrícula sea a tiempo completo, mientras que no habrá límite temporal para finalizar el título cuando se trate de estudiantes a tiempo parcial.

Se propone que los estudiantes a tiempo completo superen como mínimo nueve créditos para poder permanecer en el primer curso y 18 créditos para matricularse en los siguientes. Asimismo, deberán matricularse de todas las asignaturas obligatorias matriculadas con anterioridad y no superadas.

En cuanto a los estudiantes de grado a tiempo parcial, se establece la superación de un mínimo de 30 créditos en los dos primeros años académicos para su permanencia en primer curso y de 12 créditos en cada uno de los años académicos siguientes.

Por su parte, los estudiantes de máster deberán superar 18 créditos con matrícula a tiempo completo y seis con matrícula a tiempo parcial.

CONVOCATORIAS DE EXAMEN

La propuesta de reglamento señala que habrá dos convocatorias de examen al año, una de las cuales podrá ser la evaluación continua, y existirá la posibilidad de presentarse a un máximo de seis convocatorias, más la extraordinaria, para superar una asignatura.

El reglamento establece que computen todas las convocatorias, aunque el estudiante no se presente. No obstante, no se contabilizarán las convocatorias a los efectos del cómputo de permanencia en la universidad en aquellas asignaturas cuyo porcentaje de éxito en los tres últimos años sea inferior al 35 por ciento.

Además, de forma excepcional, tampoco se aplicará ese máximo de siete años de permanencia en caso de estudiantes a los que les falte el diez por ciento o menos de los créditos para obtener la titulación.

Asimismo, el rector, a propuesta del decano-director y con el informe de una comisión mixta, podrá conceder un año de gracia adicional al alumno.

Durante su intervención, Zulaica ha recordado que la Universidad de Zaragoza es una institución pública, con precios públicos y que se financia entre un 12 y 15 por ciento por el precio de las matrículas y el resto --entre el 88 y 85 por ciento-- vía impuestos.