Así estudian los futuros docentes las oposiciones con la IA: Organización, análisis complejos o comparar legislación

Archivo - Un ordenador con las siglas AI - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial es ya una realidad cotidiana en numerosos ámbitos sociales y el contexto educativo no es una excepción, ya que está presente en las aulas, en los procesos de aprendizaje y en la preparación de quienes aspiran a incorporarse a la función docente a través de las oposiciones.

Ante este escenario, el jefe de estudios del Grado de Educación Infantil de la UAX, José María Romero, y la jefa de estudios del Grado de Educación Primaria de la UAX, Ana Sánchez, han explicado a Europa Press cómo estas herramientas "están transformando no solo la forma de estudiar, sino también el perfil profesional del futuro docente".

Los expertos detallan que las herramientas de IA facilitan la organización del estudio, el análisis de temarios complejos, la comparación de legislación, la estructuración de programaciones didácticas o el entrenamiento de supuestos prácticos.

De este modo, la preparación de oposiciones, centrada tradicionalmente en metodologías basadas en la memorización de contenidos, el dominio normativo y la repetición de modelos de examen, está experimentando una "transformación significativa" con la incorporación de esta tecnología.

Los jefes de estudio defienden que el verdadero valor de la IA "no reside en automatizar el estudio, sino en apoyar aprendizajes más profundos y significativos".

"Este cambio impacta también en el perfil profesional docente, ya que la IA redefine las competencias a desarrollar, ampliando la Competencia Digital Docente hacia la capacidad de comprender, evaluar y utilizar estas herramientas de forma ética, crítica y pedagógica para personalizar el aprendizaje, atender a la diversidad y fomentar el pensamiento crítico del alumnado, lo que convierte la alfabetización en IA en un elemento clave de la formación y la responsabilidad profesional del futuro docente", alegan.

Ante este nuevo escenario, destacan la nueva responsabilidad que la universidad, y en especial las facultades de Educación, adoptan hacia sus estudiantes.

Así, señalan que su intención "no debe ser la de introducir herramientas tecnológicas en los planes de formación, sino hacerlo con el propósito de ofrecerles orientación experta sobre su uso en el contexto de aula".

Los expertos consideran que es fundamental "acompañar al futuro profesorado en su formación y a los opositores en la integración pedagógica de la IA para evitar usos superficiales o descontextualizados".

"Es por ello que la formación desde la universidad aporta un marco de reflexión, ética y sentido pedagógico que difícilmente puede lograrse mediante el uso autodidacta de estas herramientas. La combinación de conocimiento experto, práctica reflexiva y tecnología es lo que permite transformar la IA en un verdadero recurso educativo", manifiestan.

Desde la Facultad de Educación de la UAX, la IA se entiende "no como una finalidad en sí misma, sino como un recurso pedagógico con potencial para enriquecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje".

"Su valor reside en cómo se integra de manera crítica, reflexiva y coherente con los principios educativos, contribuyendo a una educación más personalizada e inclusiva, pero sobre todo más humanizada. Lejos de deshumanizar la educación, la IA puede contribuir a reforzar su dimensión más humana si se utiliza con sentido pedagógico", apuntan los jefes de estudios de la UAX.

Al liberar tiempo de tareas mecánicas y facilitar una mayor personalización del aprendizaje, los expertos añaden que estas herramientas pueden ayudar al profesorado a centrarse en lo esencial: "acompañar, orientar y atender a la diversidad del alumnado".