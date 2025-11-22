Así es un hospital de simulación donde se forman los futuros médicos: UCI, quirófanos y hasta partos que parecen reales

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Simulación Clínica de la Universidad CEU San Pablo, ubicado en su Campus de Montepríncipe en Madrid, reproduce con gran realismo los distintos escenarios asistenciales de un hospital.

Desde unidades de hospitalización, UCI, quirófanos o consultas de atención primaria hasta áreas de urgencias, farmacia hospitalaria, fisioterapia o un domicilio simulado. Con más de 20 espacios dedicados a la simulación clínica, este hospital permite que los alumnos desarrollen sus competencias profesionales en un entorno seguro, donde el error se entiende como una fuente de aprendizaje.

El paritorio es uno de los espacios favoritos de los alumnos en este Hospital de Simulación Clínica. "El parto les gusta mucho, además nuestras matronas actúan muy bien, hacen el parto, empiezan a gritar por todo el hospital y llama mucho la atención", ha asegurado el director del Hospital, Álvaro Trampal, el declaraciones a los medios que han visitado las instalaciones.

Por el contrario, las actividades más duras a las que se enfrentan los alumnos en este centro son las que están relacionadas con la muerte del paciente, una situación para la que también se tienen que preparar para poder afrontarla en el futuro.

"Cuando hay muerte de por medio son las más duras, la comunicación en situaciones críticas a familiares, a pacientes, todo lo que va relacionado con el proceso de muerte es lo que más cuesta", ha señalado Trampal.

No obstante, evitan las simulaciones en las que un paciente muera por una mala acción del estudiante. "Es una brecha de seguridad importante, un momento en el que el alumno se puede sentir psicológicamente mal", ha avisado el director del Hospital de Simulación.

Por ello, cuando simulan el fallecimiento de un paciente es porque los profesores quieren que sus alumnos entrenen ese momento, ya sea porque es una muerte inminente, un paciente paliativo, un paciente oncológico... "Eso hay que entrenarlo, cómo se comunica a la familia, las acciones que se hacen post-morte en los pacientes", ha subrayado Trampal.

MANIQUÍES DE HASTA 90.000 EUROS QUE SIMULAN SER PACIENTES REALES

Antes de comenzar una simulación de urgencia con un maniquí, cuyo precio puede alcanzar hasta los 90.000 euros, Álvaro, estudiante de 27 años de Enfermería, explica que van a tratar con un caso real de algún paciente que hubiera entrado en parada o que tuviera comprometida la vía aérea.

"La simulación de urgencias es bastante fiel a la realidad", ha afirmado el joven, destacando que también ha tenido la oportunidad de practicar el cómo ayudar a dar a luz y llevar todo el proceso del parto, así como a valorar a un paciente.

En el momento de realizar una simulación, Álvaro ha explicado que se siente "bastante concentrado" al tratarse de situaciones que son muy "fieles" a la realidad. "Nos ayuda mucho para, a la hora de salir de aquí, manejarnos con los pacientes", ha puntualizado.

Blanca, alumna de 21 años de Enfermería, ha detallado que en el centro asisten a seminarios que constan de una parte teórica y luego hacen las simulaciones prácticas. Así, ha precisado que ya ha hecho simulaciones de una reanimación cardiopulmonar (RCP), simulaciones de pacientes neurocríticos o manejo gastrointestinal de pediatría.

Precisamente, la simulación que más le ha gustado a Miguel, de 29 años y también estudiante de Enfermería, ha sido la reanimación cardiopulmonar: "Estaba guay".

Aunque con los muñecos pueden practicar el cómo ponerle una vía a un paciente, el joven estudiante considera que es necesario tener una experiencia real para poder aprender a hacerlo correctamente. "Es verdad que lo puedes practicar en muñecos pero no tiene nada que ver", ha reconocido.

El decano de la Facultad de Medicina, Tomás Chivato, ha recalcado que este hospital universitario de simulación avanzada permite a los alumnos de diferentes grados de Medicina y Farmacia "adquirir una serie de competencias prácticas, siempre pensando en la seguridad del paciente, pero pensando también en la confianza del alumno cuando se incorpore a la vida real".

Los maniquíes, según ha comentado el decano, van desde un adulto, a un neonato o una mujer embarazada. Además, las instalaciones permiten simulaciones desde la urgencia con la ambulancia hasta llegar a la UCI o incluso una habitación de un domicilio del paciente.

PODRÍA TRANSFORMARSE EN UN HOSPITAL REAL EN CASO DE EMERGENCIA

Este centro podría transformarse en un hospital real en caso de emergencia con capacidad para albergar a medio centenar de pacientes. "Espero que no haya otra pandemia, pero si hiciera falta podría habilitarse para ser un hospital real", ha confirmado Chivato, destacando que cuentan con unas instalaciones "totalmente novedosas, con los mejores maniquíes o las mejores instalaciones de grabación".

La Universidad CEU San Pablo aplica el modelo SimZones, desarrollado por Christopher Roussin y Peter Weinstock en el Boston Children's Hospital, como marco para estructurar su programa de simulación clínica.

Este enfoque organiza la enseñanza en diferentes 'zonas' o niveles de complejidad, que se adaptan al grado de competencia del estudiante y favorecen un aprendizaje progresivo, reflexivo y orientado a la seguridad del paciente.

El modelo SimZones organiza el proceso educativo en cinco niveles que van desde el autoaprendizaje guiado hasta la reflexión sobre casos reales.

En la Universidad CEU San Pablo se aplican principalmente las zonas 0 a 3, que acompañan al estudiante desde la práctica individual básica hasta el entrenamiento en equipo interdisciplinar. De este modo, los alumnos no solo aprenden técnicas clínicas, sino también habilidades comunicativas, liderazgo, gestión emocional y trabajo en equipo, competencias clave para el ejercicio profesional.