'El Botánico en el aula' llegará este curso 2025/2026 a más hospitales y centros penitenciarios

Imagen de archivo del desarrollo de una actividad del programa en un centro educativo - RJB-CSIC

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el marco del proyecto 'El Jardín accesible', pone en marcha desde este lunes 15 de septiembre las inscripciones para una nueva edición del programa 'El Botánico en el aula'.

El objetivo principal del programa es trasladar la ciencia botánica a aquellos centros educativos, penitenciarios, hospitales o residencias, entre otros, que, por diversos motivos no pueden desplazarse al Real Jardín Botánico.

"El Botánico en el aula es un programa ya consolidado, con un recorrido de años atrás, lo que nos ha posibilitado para este curso escolar 2025-26 ampliar la colaboración con más aulas hospitalarias de la Comunidad de Madrid y también visitar los centros penitenciarios de Navalcarnero y Soto del Real con cuatro actividades en cada centro entre el próximo mes de octubre y mayo de 2026 gracias a la colaboración de la organización de voluntariado Solidarios para el Desarrollo", explica la jefa de la Unidad de Cultura Científica del RJB-CSIC, Irene Fernández de Tejada de Garay.

El programa consiste en realizar un taller temático, de una hora y media de duración, adaptando los materiales que el equipo educativo ha preparado a la edad y necesidades de los participantes.

Pueden participar todas las etapas educativas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de centros públicos con dificultades de acceso presencial al Real Jardín Botánico, así como aulas hospitalarias, residencias, centros penitenciarios y cualquier otro colectivo con dificultades de desplazamiento.

El catálogo de actividades incluye talleres como 'Descubre los bosques', 'Viajando en fruto', 'Detectives de árboles' o 'El Jardín con los sentidos'. Pincha aquí para conocer la programación completa y sus líneas generales de desarrollo. Por su parte, los centros penitenciarios y las aulas hospitalarias pueden tener una programación personalizada solicitándola al correo electrónico 'culturacientifica@rjb.csic.es'.

Las solicitudes de reserva están disponibles desde este lunes 15 de septiembre a través del siguiente formulario online. Es necesario completar todos los campos y desde la Unidad de Cultura Científica contactarán con los centros interesados para informarles de la disponibilidad de plazas.