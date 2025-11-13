Bruselas lanza la convocatoria Erasmus para 2026 con 5.200 millones de presupuesto y 1,2 millones de participantes

Archivo - Alumnas universitarias en el campus de la UPV - UPV - Archivo

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha abierto este jueves la convocatoria del programa Erasmus+ para 2026 que contará con una dotación de 5.200 millones de euros y espera dar oportunidades de financiación en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte en toda Europa a más de 1,2 millones de participantes.

Con un presupuesto de alrededor de 5.200 millones de euros para 2026, el programa continúa invirtiendo en el desarrollo de competencias y la educación para la ciudadanía mediante la movilidad transfronteriza y proyectos de cooperación.

En esta edición, el Ejecutivo europeo espera ofrecer experiencias de movilidad a aproximadamente 1.275.000 participantes, y apoyará a más de 100.000 organizaciones implicadas en proyectos Erasmus+, desde universidades a escuelas, centros de Formación Profesional, empresas, y organizaciones juveniles y deportivas.

La convocatoria ayudará a las organizaciones a probar e implementar métodos de enseñanza innovadores que favorezcan las competencias básicas, respaldando los esfuerzos de la UE en materia de compromiso cívico, participación democrática y promoción de valores compartidos.