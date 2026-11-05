Bruselas propone invertir más en educación y aprovechar la IA en las aulas ante el deterioro de los resultados de PISA

Archivo - Un niño durante una clase de Matemáticas en Bélgica - JENNIFER JACQUEMART - Archivo

BRUSELAS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este jueves a los Estados miembro que refuercen la inversión educativa y aprovechen las posibilidades de la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el aprendizaje en las aulas, ante el deterioro de los resultados escolares reflejado en el último informe PISA, que revela que uno de cada tres adolescentes europeos de 15 años presenta dificultades en matemáticas y comprensión lectora.

Así se recoge en el nuevo paquete de medidas sobre Educación y Competencias presentado por el Ejecutivo comunitario, que plantea una serie de recomendaciones para revertir el empeoramiento de las competencias básicas de los estudiantes, mejorar las condiciones laborales de los profesores y adaptar los sistemas educativos a los desafíos tecnológicos, especialmente a la creciente utilización de herramientas de IA.

"Uno de cada tres jóvenes de 15 años obtiene resultados insuficientes en dos competencias básicas importantes: lectura y matemáticas", ha advertido la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Derechos Sociales, Roxana Minzatu, durante una rueda de prensa en Bruselas, donde ha señalado que estas carencias no son únicamente un problema educativo, sino también un desafío para "la competitividad, la resiliencia democrática y la preparación" de Europa.

En este sentido, ha defendido que la educación debe situarse "en el centro y en lo más alto de la agenda de la UE", al tiempo que ha abogado por detectar las dificultades de aprendizaje de manera temprana, ofrecer clases de refuerzo personalizadas y ampliar el tiempo de enseñanza cuando sea necesario.

Según los últimos resultados de PISA correspondientes a 2025, el 33,9% de los alumnos europeos de 15 años presenta un rendimiento insuficiente en matemáticas, el 31,3% en lectura y el 25,9% en ciencias.

Ante esta situación, Minzatu ha propuesto orientar las reformas y las inversiones hacia la mejora de estas competencias, conceder mayor autonomía a los centros educativos y profesores y reforzar los mecanismos de apoyo a las escuelas. Estas recomendaciones deberán ser examinadas por los Veintisiete, aunque no tendrán carácter vinculante, puesto que los Estados miembro mantienen las competencias en Educación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS AULAS

Una de las medidas propuestas por el Ejecutivo comunitario que más destacan es la de incorporar la enseñanza sobre Inteligencia Artificial a los programas educativos para que los estudiantes aprendan a utilizar estas herramientas de manera "segura, responsable y crítica", así como desarrollar materiales de formación específicos para profesores y alumnos.

"En la era de la Inteligencia Artificial, el juicio humano importa más que nunca", ha defendido Minzatu, quien ha insistido en que los jóvenes deben comprender las posibilidades de esta tecnología, pero también aprender a "cuestionar sus respuestas y saber cuándo no utilizarla".

Como parte de estas medidas, Bruselas pondrá en marcha durante el curso 2027-2028 un proyecto piloto para introducir un certificado europeo de conocimientos sobre IA dirigido a estudiantes de 15 años. Según ha explicado la vicepresidenta comunitaria, la iniciativa pretende ayudar a los alumnos a "comprender cómo funciona la IA, comprobar lo que les dice, detectar manipulaciones y saber cuándo desconectarse".

La Comisión también propondrá en 2027 un compromiso europeo para promover un "uso saludable de las pantallas" entre los menores, con orientaciones para que colegios y familias acuerden medidas prácticas sobre el tiempo de exposición, la seguridad en Internet y el equilibrio entre las actividades digitales y la vida fuera de las pantallas.

En este sentido, Minzatu ha destacado el ejemplo de ocho Estados miembro, entre ellos España, por haber "unido fuerzas" para desarrollar infraestructuras digitales y herramientas de IA destinadas a los colegios, con el objetivo de ofrecer servicios europeos "fiables", proteger los datos de los estudiantes y "ampliar las posibilidades" de formación del profesorado.

MEJORES CONDICIONES PARA LOS PROFESORES

Otro de los pilares del paquete educativo es una propuesta para que los Veintisiete hagan más "atractiva" la profesión docente y combatan la escasez de profesores, que, según los datos recogidos por Bruselas, afecta al aprendizaje en los centros a los que asiste el 40% del alumnado europeo.

Minzatu ha alertado de que "más del 40% del profesorado tiene más de 50 años", por lo que Europa se enfrenta a "una oleada de jubilaciones", mientras que apenas el 8% de los docentes son jóvenes, lo que evidencia, a su juicio, un importante "desequilibrio generacional" en la profesión.

Ante esta situación, ha instado a los gobiernos a analizar por qué los profesionales no quieren incorporarse a la enseñanza o deciden abandonarla, teniendo en cuenta "las condiciones laborales, la carga de trabajo, las perspectivas profesionales y si el salario supone una barrera". También ha reclamado reducir "el papeleo y la burocracia" y reforzar los programas de acompañamiento a los profesores que comienzan su carrera.

También plantea facilitar el acceso a la profesión, ofrecer trayectorias profesionales más flexibles y reforzar la participación de los representantes del profesorado en la elaboración de las políticas educativas, después de que Minzatu haya advertido de que menos de uno de cada cinco docentes considera que su opinión es tenida en cuenta en estas decisiones.

La vicepresidenta comunitaria ha defendido que un profesor que comienza su carrera no debería encontrarse solo ante una clase con dificultades, por lo que ha apostado por reforzar los programas de tutoría con docentes experimentados y ofrecer formación práctica para atender las distintas necesidades de aprendizaje de los alumnos.

ALIANZAS ENTRE COLEGIOS

Entre las iniciativas anunciadas también figura la creación de alianzas entre colegios de distintos países para compartir métodos de enseñanza y mejorar los resultados académicos. El objetivo de la Comisión es alcanzar hasta 100 nuevas alianzas anuales a partir de 2028.

Asimismo, la Comisión pondrá en marcha el año que viene una red europea de asesoramiento para ayudar a los centros a afrontar dificultades relacionadas con el aprendizaje, el bienestar de los alumnos y la transformación digital.

Minzatu ha explicado que estas alianzas permitirán que los colegios "compartan experiencias" para mejorar el aprendizaje, especialmente entre los menores que viven en situaciones de pobreza, tienen alguna discapacidad o residen en zonas con menos recursos educativos. Como ejemplo, ha señalado que un alumno con dificultades de lectura podría recibir clases de apoyo personalizadas antes de que sus problemas se extiendan a otras asignaturas.

MODERNIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El paquete incluye además una estrategia para modernizar la Formación Profesional (FP), con nuevas asociaciones entre empresas y centros educativos, cursos especializados en sectores estratégicos y una plataforma europea destinada a facilitar que los estudiantes y aprendices puedan realizar periodos de formación en otros países de la UE.

En concreto, Bruselas prevé poner en marcha en 2027 un proyecto piloto de módulos formativos cortos y flexibles desarrollados junto a las empresas, mientras que a partir de 2028 impulsará nuevos centros de formación en colaboración con el sector privado y una plataforma para facilitar la movilidad internacional de los estudiantes de FP.