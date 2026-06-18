Cámaras termográficas captan las altas temperaturas en colegios: Patios en Sevilla a 60 grados o pupitres en Madrid a 35

Cámaras termográficas - GREENPEACE

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace denuncia con cámaras termográficas las altas temperaturas en los centros educativos: Patios de Sevilla a 60 grados; pupitres en Madrid donde se estudia a 35 grados; zonas de exterior en Alicante donde se practica deporte a 50 grados; o aulas gallegas con mínimas de 27 grados.

La organización ha visitado seis colegios e institutos de Alicante, Barcelona, Madrid, Orense y Sevilla para documentar, mediante cámaras termográficas1, las elevadas temperaturas que se viven estos días en los centros educativos del país.

En este contexto, recuerda que los estudios científicos apuntan a que la temperatura óptima para un buen rendimiento escolar se encuentra en torno a los 22 ºC-24 ºC en climas templados. A partir de los 24 ºC hasta los 32 ºC "se reduce progresivamente el rendimiento por cada grado de aumento de temperatura".

A través de una paleta de colores que va desde el azul oscuro (temperatura más baja registrada en cada imagen) al amarillo (mayor temperatura), las cámaras termográficas de Greenpeace muestran cómo las temperaturas para el aprendizaje óptimo "se superan en todos los centros visitados". También se superan con las mínimas los 27 ºC, temperatura que establece la legislación laboral como máxima para la realización de trabajo sedentario.

En Sevilla, las aulas sobrepasan los 31 ºC y algunas zonas del patio visitado superan los 60ºC. En el caso de Madrid, las aulas fotografiadas en dos colegios de la capital registran temperaturas cercanas a los 30ºC en el centro del aula, que aumentan hasta 5ºC más en los pupitres cercanos a las ventanas.

En Benissa, Alicante, las zonas del patio para practicar deporte registran cerca de los 50ºC al mediodía. En Galicia, el centro visitado en Orense registra aulas con mínimas ya cercanas a los 27ºC (el límite legal establecido por la legislación laboral), mientras que las zonas sin sombra del patio gallego llegan a marcar 40ºC en algunos puntos.

"El calor excesivo no es ninguna fuente de inspiración para nadie. Provoca graves impactos en la salud, como agotamiento por calor y golpe de calor, entre otros. Además del riesgo sanitario, tiene efectos sobre la capacidad cognitiva, la concentración y la comprensión, lo que pone en jaque la calidad de la enseñanza", ha señalado la responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, Elvira Jiménez.

LOS MENORES SON ESPECIALMENTE VULNERABLES AL CALOR

La ONG advierte de que los menores "son un colectivo especialmente vulnerable a la deshidratación, al agotamiento por calor y al estrés térmico", ya que "sus mecanismos de termorregulación ante temperaturas extremas no son tan eficientes como los de las personas adultas".

Por otro lado, sus patrones de comportamiento, como realizar actividades al aire libre o no hidratarse con la frecuencia adecuada, también afectan a esta vulnerabilidad. Además, pasan la mayor parte de su día en los centros escolares, tanto dentro de los edificios como en los patios, coincidiendo con las horas de más calor.

"Por si fuera poco, la contaminación, presente en muchos entornos escolares de los centros urbanos, actúa como un factor ambiental agravante", puntualiza Greenpeace.

La responsable de adaptación al cambio climático de la organización defiende que "la adaptación de los edificios y patios a la realidad climática no es ningún capricho".

"Es una cuestión de salud pública y del derecho a una educación de calidad. Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado desoyendo a las familias y las voces expertas. Si estas condiciones se consideran inaceptables en un entorno laboral ¿por qué se aceptan para niños y niñas?", se pregunta.

La organización alerta de que el parón escolar de julio y agosto "ya no basta para esquivar el calor", porque "debido al cambio climático, las temperaturas de verano se han alargado cinco semanas", según la Agencia Estatal de Meteorología.

Asimismo, los episodios de altas temperaturas y las olas de calor "se han adelantado a mayo y junio, y se alargan hasta septiembre, lo que expone a la comunidad educativa a temperaturas límite durante el periodo lectivo".

Esta situación se prolonga incluso tras el cierre del curso, ya que muchos colegios siguen activos durante el verano para albergar campamentos, colonias o incluso clases, como es el caso de la etapa de 0-3 años, donde las escuelas infantiles permanecen abiertas todo el mes de julio.

Greenpeace asegura que "aún son minoría los centros en los que las autoridades competentes ejecutan proyectos de adaptación tanto dentro de los edificios como en los espacios exteriores, con la falta de financiación y de liderazgo institucional como principales barreras".