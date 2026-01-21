Cambridge University Press & Assessment e IE University impulsan la colaboración académica para alumnos de A-Level

Firma de acuerdo entre Cambridge University Press & Assessment e IE University impulsan - IE UNIVERSITY

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cambridge University Press & Assessment e IE University han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar la colaboración académica e identificar oportunidades en educación, investigación y formación en inglés.

Como parte de este acuerdo, ambas instituciones trabajarán en el desarrollo de un curso de entrepreneurship diseñado por expertos de IE University.

El objetivo es enriquecer la experiencia académica con formación universitaria específica en el ámbito del emprendimiento para alumnos de A-Level, el sistema británico equivalente a bachillerato presente en todo el mundo, según ha informado IE University.

Asimismo, este acuerdo explorará el diseño de un programa de formación para Directores de centros de Educación Secundaria, así como la gestión de exámenes de Cambridge English, en particular el test Linguaskill de Cambridge, junto con la adopción de materiales de formación de Cambridge English.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Cambridge University Press & Assessment e IE University con el desarrollo de las skills que demandan las empresas y requiere el futuro del trabajo.

Más de 450.000 alumnos procedentes de más de 3.600 centros educativos en 136 países realizaron los exámenes Cambridge International AS & A-Level en el curso académico 2024-2025, dato que releja el impacto de los A-Level a nivel internacional.

"Esta colaboración refleja una visión compartida de que la formación en Higher Education comienza mucho antes de que los alumnos lleguen a la universidad. Nuestro partnership con IE University contribuirá a que los alumnos enriquezcan su formación y desarrollen la mentalidad y las competencias necesarias para tener éxito en la universidad y en su desarrollo de carrera", ha destacado Peter Phillips, chief Executive de Cambridge University Press & Assessment,

Por su parte, el rector de IE University, Manuel Muñiz, ha indicado que esta colaboración "refleja una convicción compartida sobre el papel de la educación como motor de oportunidades y de progreso social".

"Al integrar la formación en emprendimiento y el aprendizaje de nivel universitario en el itinerario de Cambridge International A-Level, reforzamos el vínculo entre la educación secundaria y la Universidad, y nuestro compromiso de proporcionar a los alumnos la mentalidad, las skills y el enfoque global necesario para generar impacto en un mundo en constante transformación", ha manifestado.

En esta misma línea, Rod Smith, Group Managing Director de International Education en Cambridge, ha explicado que, con este programa en entrepreneurship, los alumnos "enriquecerán su experiencia de aprendizaje y ampliarán su programa académico".

"Este curso profundizará en gestión emprendedora, les planteará un desafío intelectual y contribuirá a desarrollar su pensamiento con enfoque global, y a desarrollar una sólida comprensión de las disciplinas académicas. El objetivo es que los alumnos amplíen su manera de pensar, exploren nuevas ideas, y apliquen lo aprendido fuera del aula", ha añadido.

Además, el decano de Admisiones y Outreach de IE University, Miguel Costa, ha recalcado que con esta iniciativa trabajarán para "tener impacto positivo en los más de 450.000 alumnos que cada año se presentan a los exámenes Cambridge International AS y A Level en todo el mundo".

"Este curso de Entrepreneurship nace con el objetivo de desarrollar la mentalidad emprendedora como una competencia clave, y proporcionar a los alumnos herramientas para resolver problemas reales, fortalecer el pensamiento crítico, tomar decisiones responsables y crear valor en un entorno global en constante transformación", ha comentado.