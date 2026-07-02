Casi el 30% de centros de FP afirma que sus profesores no tienen tiempo para trabajar en innovación, según un estudio

Estudio 'El sistema de Formación Profesional y la innovación en España', - CAIXABANK DUALIZA

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El 29,6% de los centros de Formación Profesional españoles señala que el profesorado prácticamente nunca dispone de tiempo para trabajar en proyectos de innovación, frente al 26,1% que afirma que su profesorado dispone siempre o casi siempre de ese tiempo.

Así lo refleja el estudio 'El sistema de Formación Profesional y la innovación en España', elaborado por Fundación CaixaBank Dualiza y Fundación Cotec, elaborado a partir de encuestas a 258 centros de FP de todo el país, en colaboración con la Asociación FPEmpresa; cuatro grupos de discusión con docentes, equipos directivos y actores del ecosistema de I+D+i; 29 entrevistas en profundidad realizadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026; análisis de más de 50 estudios científicos; revisión normativa desde 1978 hasta la actualidad; y la sistematización de 24 experiencias relevantes de innovación en centros.

El informe señala que la participación de los centros en convocatorias de innovación en los últimos tres años "dibuja un sistema muy dinámico". Casi una cuarta parte de los centros (23,6%) ha participado en más de 10 proyectos, mientras que solo un 10,9% declara no haber desarrollado ninguno.

Además de esta alta participación, los centros muestran buenos resultados en la captación de fondos. Más de la mitad supera el 60% de éxito en sus solicitudes y, dentro de este grupo, destaca un 33,9% que logra aprobar más del 80% de los proyectos que presenta.

La financiación se apoya, principalmente, en convocatorias públicas. Las autonómicas son las más habituales (67,1%), seguidas muy de cerca por Erasmus+ (63,2%) y las convocatorias estatales (55%). En el ámbito priva do, la convocatoria de la Fundación Dualiza CaixaBank alcanza a un 33,7% de penetración en los centros

La gestión de la innovación muestra una apuesta clara por parte de los centros, al menos a nivel estratégico. El 80,2% la incluye como prioridad dentro de su proyecto educativo. Para gestionarla, el 64% cuenta con una persona o equipo responsable, y, en la mayoría de los casos (81,8%), estos perfiles disponen de tiempo asignado dentro de su jornada.

Al analizar los procesos de innovación, los expertos han observado un patrón bastante claro: "los centros tienen más experiencia en lo que ocurre dentro del aula que en lo que implica colaboración tecnológica con las empresas". Los procesos con mayor presencia en los centros son: internacionalización, metodologías de aprendizaje y gestión de espacios de innovación.

Las principales debilidades se concentran en la transferencia tecnológica y la difusión de la innovación. Más de la mitad de los centros (54,3%) reconoce tener poca o ninguna experiencia en colaboración tecnológica con empresas, lo que la convierte en el área más débil. A esto se suma un uso todavía limitado de aulas tecnológicas o espacios ATECA (44,6% con baja experiencia) y dificultades en la difusión de iniciativas de innovación (46,9%).

Los efectos de la innovación se perciben de forma positiva, pero con un claro sesgo hacia el interior de los centros. Los principales beneficios están relacionados con una mayor disponibilidad de recursos técnicos y económicos (54,3%), más visibilidad del centro (48,8%) y la mejora de las competencias docentes (48,1%).

Los centros perciben que existe un apoyo institucional relevante a la innovación, aunque con margen de mejora en algunos aspectos prácticos. El 80,2% identifica la existencia de unidades o estructuras autonómicas de apoyo a la innovación en FP.

Además, más de 8 de cada 10 centros han participado o colaborado en iniciativas impulsadas por su Administración. Dentro de este grupo: el 46,1% colabora de forma habitual y el 34,9% lo hace de manera ocasional, mientras que un 19% no ha tenido ningún tipo de participación.

Entre las demandas de mejora, la principal es, con diferencia, la falta de tiempo para el profesorado, señalada por el 73,3%. En un segundo nivel aparecen otras necesidades, todas en torno al 40%. Por ejemplo, mejorar las convocatorias de financiación (44,2%), reforzar el apoyo técnico (41,9%) y aumentar la formación en innovación (41,5%).

También se demandan más redes de colaboración (39,7%) y un mejor acceso a oportunidades con empresas (36%). En menor medida, se menciona la necesidad de apoyo metodológico (26,7%) y de difusión del conocimiento generado (23,3%).

Durante la presentación del estudio, el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha destacado "la importancia de visibilizar la Formación Profesional como un agente clave en la innovación, altamente eficaz, pero aún insuficientemente reconocido".

Por su parte, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, ha expresado que "durante demasiado tiempo" el sistema de ciencia, tecnología e innovación de España "ha mirado casi en exclusiva a la universidad y a los grandes centros de investigación, otorgando a la Formación Profesional el papel de mero proveedor de cualificaciones".

"Este informe demuestra que la FP no solo aporta talento cualificado, sino que tiene una enorme capacidad como agente activo del sistema de I+D+i, y que ese papel debe ser reconocido e integrado plenamente en su gobernanza", ha subrayado.