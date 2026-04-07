Cataluña asume por primera vez la gestión de las becas y ayudas al estudio estatales que podrán solicitarse desde hoy

Archivo - Estudiantes en una sala de estudios en una foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Cataluña asume por primera vez la gestión de becas y ayudas al estudio estatales, competencias que tiene ya asumidas el País Vasco. El plazo para la solicitud de las ayudas para los estudiantes con domicilio familiar en Cataluña comienza este martes 7 de abril al igual que para el resto del Estado, según ha informado el Ministerio de Educación y Deportes.

El Consejo de Ministros aprobó el 1 de abril de 2025 el traspaso de competencia a la Generalitat de Cataluña con entrada en vigor en 2026, por lo que la administración catalana pasará a gestionar ya esta convocatoria. La Administración autonómica será competente para la regulación, convocatoria y la gestión de las ayudas, así como la tramitación de las mismas y la acreditación y su pago.

Las condiciones de la convocatoria de becas es igual par todos los estudiantes del Estado y van dirigidas a los alumnos que vayan a cursar bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros.

Una de las novedades de esta convocatoria es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

La segunda novedad se refiere al alumnado con discapacidad. Cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca. Se considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60). Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado.