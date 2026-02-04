CCOO aplaude que se endurezca la creación de centros de FP privada y pide acelerar el trámite legislativo del decreto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha aplaudido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado este miércoles que va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de Formación Profesional y "seguir blindando" la calidad de esta formación".

Aunque ha valorado positivamente la medida anunciada por Sánchez, CCOO insiste en la necesidad de "pasar de las palabras a los hechos y, por tanto, acelerar el trámite legislativo de esta propuesta contando con la comunidad educativa, muy especialmente con las organizaciones representativas de los docentes de FP, en su redacción".

También considera "imprescindible" que se acompañe de un plan "potente e integral" de fortalecimiento y promoción de la FP pública, tanto presencial como en línea.

"Defendemos que solo una Formación Profesional pública, suficiente, gratuita y de calidad puede garantizar igualdad de oportunidades, formación de calidad, empleo digno y un proyecto de vida autónomo para la juventud", señala el sindicato.