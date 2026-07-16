CCOO constata una "sustancial mejora" y una reducción "notable" de la desigualdad educativa por la gestión autonómica

Archivo - Pasillo de un colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha asegurado que la asunción de las competencias educativas por parte de las comunidades autónomas hace 25 años, ha supuesto una "sustancial mejora" en los indicadores y una notable reducción de las diferencias territoriales.

Así lo refleja el informe 'Desigualdad territorial en educación. Gestión de las competencias educativas por las CC.AA.' publicado este jueves por el sindicato.

El estudio constata que se ha producido una mejoría en 17 de los 22 indicadores analizados, lo que demuestra que "la descentralización ha ayudado a considerar la educación como una prioridad".

La organización ha explicado que las aportaciones financieras de los Programas de Cooperación Territorial y de impulso de la Formación Profesional explican, de media, más de la mitad del incremento del gasto público educativo no universitario entre 2018 y 2024.

En este sentido, el gasto por alumno en centros sostenidos con fondos públicos ha pasado de 4.271 euros en 2004 a 6.851 euros en 2023, lo que representa un aumento de 2.580 euros.

Respecto a la escolarización, el informe ha revelado un incremento significativo en las etapas iniciales de la educación. La tasa de escolarización de cero a dos años ha crecido desde el 8,9% registrado en el curso 2000-2001 hasta el 49,2% en el periodo 2024-2025.

Asimismo, la escolarización a los tres años ha alcanzado el 96,6% frente al 89,7% inicial, mientras que a los 16 años se ha situado en el 95,9% y a los 17 años ha llegado al 90,8%.

En el ámbito de los resultados académicos, la tasa bruta de graduación total en Educación Secundaria Obligatoria ha subido del 73,4% al 93,2% en el periodo analizado.

Por su parte, la tasa de abandono educativo temprano de los jóvenes de 18 a 24 años ha experimentado un descenso de 16,3 puntos porcentuales, al pasar del 29,1% en el año 2000 al 12,8% en 2025, a la vez que la población de 30 a 34 años con formación superior ha ascendido al 51,7%.

El documento pone en valor los fondos de compensación territorial o programas de cooperación territorial desarrollados por el Ministerio de Educación y recuerda que "se redujeron durante la crisis financiera de 2008 y, en general, con gobiernos conservadores".

Pese a los avances, el sindicato advierte de que "quedan diferencias territoriales en indicadores, especialmente referidos al profesorado, como las ratios (alumnas y alumnos por docente), gasto por estudiante, medidas educativas, tasa de abandono educativo temprano, entre otras".

"Es en estos campos en donde se debe avanzar hacia una mayor convergencia. Este proceso de disminución de las desigualdades territoriales que se da en educación se está produciendo también en otros muchos indicadores socioeconómicos (PIB y renta per cápita, población ocupada) y su reducción debe ser una prioridad tanto para el Gobierno central, como para todos los autonómicos, pues no en todos se ha situado a la educación pública -la única garante de la educación universal- entre sus prioridades", ha puntualizado CCOO.