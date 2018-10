CCOO pide que se hagan públicas las actas de la Subcomisión que negocia el Pacto educativo en el Congreso

Publicado 20/02/2018 12:34:09 CET

La Federación de Enseñanza de CCOO ha reclamado este martes 20 de febrero que se hagan públicas las actas de la Subcomisión que negocia el Pacto Social y Político por la Educación a puerta cerrada para que la comunidad escolar conozca "de primera mano" qué se está discutiendo y cuáles son las posiciones de los grupos parlamentarios en cada uno de los temas que se discuten.

Al igual que el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, este sindicato ha denunciado la "opacidad" de las negociaciones en este foro del Congreso de los Diputados. Por ello, exige "claridad y transparencia" mediante la publicación de estas actas.

"El futuro de la educación de nuestro país no puede decidirse en reuniones secretas en las que no se tiene en cuenta la opinión de los principales implicados: profesorado, alumnado y familias", asevera esta organización en un comunicado, en el que reclama que el pacto se erija sobre una base social, mediante la participación de esta comunidad educativa, y no solo política.