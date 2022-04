CCOO reclama que las plazas de estabilización y reposición en la oposición docente se convoquen juntas

El sindicato no descarta llevar a cabo movilizaciones para conseguir que el concurso-oposición se desarrolle por el procedimiento nuevo

El gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO ha analizado la situación completa a nivel legislativo, tras la publicación del Real Decreto que regula el procedimiento de ingreso transitorio a la función pública docente, concluyendo que en las convocatorias de concurso-oposición se deben combinar las plazas de reposición y de tasa adicional de estabilización y realizarse todas por el nuevo procedimiento establecido.

El sindicato ya manifestó ante la publicación del Real Decreto que es "enormemente prejudicial" intentar abrir la puerta a dos concursos-oposición diferentes para las convocatorias que se celebrarán hasta 2024, tanto para la gestión del proceso como para las personas aspirantes.

Genera una situación de "incertidumbre, incomprensión y desconcierto" que, a juicio de CCOO, es "intolerable" y coloca a los aspirantes en un escenario con dos formatos diferentes de concurso-oposición para acceder a una misma función pública docente, con reglas, procedimientos y ponderación de partes distintas.

Igualmente "grave" es, según el sindicato, el hecho de que "pone claramente en peligro" la ejecución "ágil y efectiva" de todas las plazas necesarias para cumplir el objetivo ineludible de reducir la temporalidad por debajo del 8% en el plazo establecido.

CCOO recuerda que fue artífice del acuerdo que comprometía a la reducción de la temporalidad al 8% y, por tanto, a la convocatoria de más de 125.000 plazas docentes, con oportunidades "para todos". "La Federación de Enseñanza ha luchado por un concurso-oposición que no sea una carrera de obstáculos y que no deje plazas desiertas, en el que solo haya una prueba con partes no eliminatorias y que reconozca adecuadamente y de forma equilibrada el valor de la experiencia docente (máximo un 28% de la puntuación final)", explica.

Aunque este modelo ha quedado bastante reconocido en la disposición transitoria 4ª del Real Decreto 270/2020, desde CCOO recuerdan que van a defender "por todos los medios" que este sea el único modelo de concurso-oposición hasta 2024, "incluidas movilizaciones si fuera necesario".

Por último, el sindicato exige al Ministerio de Educación y FP que coordine a las administraciones educativas, clarifique esta cuestión en el sentido adecuado y arregle el "desbarajuste generado".