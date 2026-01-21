CICAE y la Universidad Nebrija impulsarán proyectos conjuntos para facilitar el acceso a la educación superior

Archivo - Estudiantes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) y la Universidad Nebrija han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de estrechar lazos entre los colegios y la Universidad.

Este acuerdo nace con la vocación de intensificar la colaboración entre ambas instituciones, ofrecer nuevas oportunidades académicas y facilitar el acceso de los estudiantes hacia la educación superior.

El objetivo es impulsar el desarrollo de diferentes proyectos académicos conjuntos, destinados a profesores, orientadores, alumnos y la comunidad académica en general.

Así, el acuerdo contempla un ambicioso plan de acciones conjuntas que incluye orientación universitaria personalizada, talleres experienciales y actividades formativas diseñadas para acercar la realidad profesional a las aulas de Secundaria y Bachillerato.

Los estudiantes de centros asociados a CICAE podrán conocer así la completa oferta académica de la Universidad Nebrija, que incluye una fuerte apuesta por dobles titulaciones y nuevos grados impartidos íntegramente en inglés, que abren la puerta a una formación internacional para estudiantes de colegios bilingües.

Además, en virtud de esta alianza, los alumnos procedentes de los centros asociados a CICAE podrán beneficiarse de un acceso preferente a la Universidad Nebrija a través de un programa específico de ayudas al estudio.

La colaboración entre ambas instituciones responde a la necesidad de crear una mayor conexión entre la educación secundaria privada y la universidad, para facilitar que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para afrontar su futuro académico con éxito.