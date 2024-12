El codirector de uno de los másteres de Begoña Gómez comparece este miércoles en la Asamblea de Madrid

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El codirector del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a Begoña Gómez, José Manuel Ruano, comparece este miércoles en la comisión de investiga si hubo trato de favor de este centro con la mujer del presidente del Gobierno.

Está llamado a comparecer por el PSOE en esta cuarta sesión de la comisión dedicada a los funcionarios y otros técnicos de la universidad. Con ella se despide la comisión hasta febrero, ya que enero es inhábil en la Asamblea, cuando llegarán personas vinculadas a empresas colaboradoras o patrocinadoras y las comparecencias finales.

Es en esta última donde sería posible el llamamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una carta que Vox ha exigido en varias ocasiones que le dejen activarla ya, mientras que los 'populares' mantienen la puesta abierta a pedir su presencia como adelantaban ya cuando anunciaron que llamarían en la primera sesión a Begoña Gómez. Entiende el PP que, de momento, parece acreditado que los másteres se gestaron "en una mesa de Moncloa".

Además de Ruano, también está llamada la excoordinadora del otro máster de Gómez, el de Dirección de Fundraising público y privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro Blanca de Juan de Castro, pedida por el PP.

Por último, Más Madrid ha incluido en esta comisión a Ana Fernández Zubieta en calidad de Experta Nacional para el 'Research and Innovation Observatory' de la Comisión Europea y responsable científica del proyecto "European Observatory of Research-Active Universities and Nacional Public Research Funding Agencies.