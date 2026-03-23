Colegios de Gerona y Sevilla ganan la final de la liga escolar de debate CICAE-UCJC

La Liga De Debate CICAE-UCJC - CICAE

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Debate CICAE-UCJC ha celebrado la gran final, en la que se han proclamado como campeones el colegio Montessori Palau (Gerona), en la categoría de castellano, y el colegio Yago School (Sevilla), en la categoría de inglés.

Esta edición ha reunido a cerca de 300 estudiantes de más de 30 colegios de toda España y que, según destacan los organizadores, "consolida el impacto de un proyecto educativo único en formato bilingüe".

Los participantes, alumnos desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, se han enfrentado a un desafío especialmente complejo: debatir sobre una cuestión de geopolítica de máxima actualidad internacional.

La pregunta planteada, centrada en el papel de la comunidad internacional ante crisis humanitarias y violaciones de derechos humanos, ha obligado a los estudiantes a realizar un profundo trabajo de investigación, documentación y análisis de evidencias, manejando información compleja y construyendo argumentos sólidos.

Además, el formato del torneo, que asigna posturas a favor o en contra de manera aleatoria antes de cada debate, ha supuesto un reto añadido: defender posiciones diversas con rigor, solvencia y capacidad de adaptación, incluso en temas especialmente sensibles y difíciles.

Esta gran final no ha sido solo una competición, sino la culminación de una década de trabajo educativo. Durante estos diez años, la Liga de Debate CICAE-UCJC se ha consolidado como "una referencia europea en la formación de habilidades como la oratoria, el pensamiento crítico y la argumentación".

La edición ha incluido además un emotivo homenaje a los docentes que han impulsado el proyecto desde sus inicios, reconociendo su papel clave en la preparación de los alumnos.