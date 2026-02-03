Colegios privados piden sistemas de seguridad efectivos que impidan "de verdad" el acceso de menores de 16 años a redes

Archivo - Un adolescente usa el teléfono móvil, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha respaldado que España prohíba el acceso a las redes sociales a los menores de dieciséis años.

En este sentido, ha reclamado que se acompañe de una responsabilidad "real" por parte del sector tecnológico y ha pedido que se establezcan mecanismos de verificación internacionales y sistemas de seguridad efectivos que impidan "de verdad" el acceso de los menores a estas plataformas.

"La sociedad tiene que estar unida en esta protección del menor, y la familia y la escuela deben ir de la mano. La formación del pensamiento crítico de los menores, es fundamental para que estén preparados para contenidos inadecuados e informaciones falsas", ha señalado la asociación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España va a prohibir las redes sociales a menores de dieciséis años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia han recordado que esta prohibición ya está recogida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.