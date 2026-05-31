¿Qué colores de subrayador utilizar para preparar la Selectividad?

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MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) comienza la semana que viene en la mayoría de comunidades autónomas y, para preparar estos exámenes, 123tinta.es recomienda a los miles de alumnos que se presentarán este año utilizar subrayadores de diferentes colores en función del contenido.

Así, destaca que el color azul es ideal para conceptos extensos o explicaciones que requieren concentración, mientras que el verde está recomendado para clasificaciones, categorías y esquemas.

Por su parte, el color naranja es perfecto para destacar fechas, fórmulas y datos importantes; el amarillo es útil para señalar palabras clave o ideas principales; y el rosa es adecuado para títulos y apartados que estructuran el contenido.

Para ayudar a los alumnos a estudiar de forma más eficaz, mejorar la concentración y afrontar los exámenes con menos estrés, la compañía avisa de que, las semanas previas a los exámenes, "muchos estudiantes cometen el error de centrar todo el esfuerzo en acumular horas de estudio sin prestar atención a otros factores como el descanso o la planificación". Sin embargo, destaca que crear hábitos de estudio "puede marcar la diferencia en el rendimiento final".

A pocos días de la prueba, la presión y los nervios pueden jugar en contra de la concentración. Por ello, desde 123tinta.es recomiendan evitar las jornadas prolongadas y apostar por sesiones más cortas, organizadas y realistas, que permitan mantener la atención durante más tiempo.

En este sentido, la técnica Pomodoro continúa siendo una de las más recomendadas: estudiar durante 25 minutos y descansar 5 permite mantener la productividad y mejorar la retención de contenidos. Tras cuatro ciclos, se aconseja realizar una pausa más larga, de entre 20 y 30 minutos.

Asimismo, es importante priorizar los temas más complejos durante las primeras horas del día, cuando la concentración es mayor, y reservar los repasos más ligeros para el final de la jornada.

La compañía recomienda, especialmente en asignaturas como Matemáticas, Física o Química, estudiar con la calculadora que se va a utilizar en el examen para estar lo mayor familiarizado con ella posible.

También aconseja disponer de un lugar fijo para estudiar, bien iluminado y ordenado, donde solo estén presentes los materiales necesarios.

Reducir las distracciones digitales es otro aspecto fundamental. Mantener el móvil alejado o utilizar aplicaciones de bloqueo temporal puede ayudar a mejorar la concentración durante las horas de estudio.

Además, dormir bien, mantener una alimentación equilibrada y respetar momentos de descanso resulta esencial para llegar a los exámenes en buenas condiciones físicas y mentales.