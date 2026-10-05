La comunidad educativa critica que la legislatura termina con "promesas incumplidas" y pide un pacto de Estado

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha lamentado, ante la convocatoria anticipada de elecciones anunciada este lunes por Pedro Sánchez, que la legislatura termina con "promesas incumplidas" por parte del Gobierno y ha reclamado un pacto de Estado por la educación tras el 29 de noviembre.

Así, la presidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Ángela Melero, espera que la próxima legislatura "permita recuperar la estabilidad política y sobre todo la capacidad de diálogo y de acuerdo que necesita la educación española".

"Las familias necesitamos políticas educativas construidas desde el consenso y con vocación de permanencia, alejadas del recurso continuado del decreto y de decisiones adoptadas sin el suficiente debate y participación de la comunidad educativa", ha subrayado Melero en declaraciones a Europa Press.

Para CONCAPA, las elecciones deben abrir una nueva etapa en la que las familias "sean escuchadas". Al nuevo Gobierno, le reclama abordar la financiación de la concertada; la gratuidad de Bachillerato y primer ciclo de Educación Infantil; una Selectividad única para toda España; libertad de elección de las familias de centro educativo; y mejorar los resultados educativos después del "fracaso" de PISA.

"La educación necesita menos improvisación normativa y más acuerdos duraderos. Quien asuma la responsabilidad de gobernar tendrá ante sí una oportunidad, una obligación y una responsabilidad de trabajar por un verdadero pacto de Estado por la Educación que dé estabilidad y sitúe a los alumnos y a sus familias en el centro de las decisiones", ha manifestado la presidenta de la organización.

"LUCES Y SOMBRAS" EN ESTA LEGISLATURA

Para el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, el balance de esta legislatura es de "luces y sombras". "La relación institucional fue razonable durante buena parte de la legislatura, pero en el tramo final han surgido preocupaciones importantes en FP, ratios e Infantil 0-3. Hace falta más estabilidad, evaluación y planificación", ha reclamado.

Aguiló ha marcado como cosas pendientes la "mejora de los resultados educativos, financiación suficiente de la concertada, libertad real de elección y culminar el desarrollo de la FP". "Cualquier cambio debe venir acompañado de recursos y aplicarse con equidad a todos los alumnos, con independencia del centro en el que estudien", ha aseverado.

En este punto, le ha reclamado al próximo Gobierno "menos confrontación ideológica y más acuerdos, evidencia y escucha a todo el sector, no solo a una parte". "Antes de seguir legislando, hay que evaluar qué funciona y qué no, con un objetivo claro: que los alumnos aprendan más y mejor", ha zanjado.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) advierte por su parte de que el balance de esta legislatura "deja motivos de preocupación". En concreto, apunta que "se ha percibido un clima de confrontación hacia la educación privada y ha faltado diálogo real con la comunidad educativa".

También asegura que "se han impulsado cambios normativos sin consenso suficiente y se han echado en falta memorias económicas que permitan conocer su impacto y los recursos necesarios para aplicarlos".

"La prioridad del próximo Gobierno debe ser acordar un plan educativo estratégico de país: público, con objetivos claros, recursos, responsables y plazos. Antes de modificar o aprobar apresuradamente una nueva ley, hay que explicar qué se quiere mejorar, cómo se va a conseguir y cómo se medirán los resultados. Cada cambio de Gobierno no puede obligar a empezar de nuevo", defiende CICAE.

"BASTA YA DE PROMESAS INCUMPLIDAS Y ESLÓGANES VACÍOS"

Ante el fin de la legislatura, UGT ha reclamado que la educación "ocupe el lugar que merece": "Basta ya de promesas incumplidas y eslóganes vacíos".

"El Estatuto Docente vuelve a quedar pendiente. Más de 25 años esperando una regulación que reconozca y dignifique la profesión docente", ha lamentado el sindicato, que ha mostrado su "profunda decepción" por que la legislatura "concluye sin dar respuesta a las necesidades y demandas del sector educativo y de sus profesionales".

Para UGT, mejorar la Educación "pasa necesariamente por mejorar las condiciones de quienes la hacen posible": "Menos carga burocrática, menos ratios, menos horas lectivas, más recursos, mejores condiciones laborales y una carrera profesional digna".

Por ello, reclama al nuevo Gobierno que "sitúe la educación y a sus profesionales entre sus prioridades": "Necesitamos una respuesta real a los problemas de la escuela y un Estatuto Docente que reconozca el trabajo y la responsabilidad de sus profesionales".

En la misma línea, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, espera "poder avanzar en los temas que quedan pendientes" con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes antes de la convocatoria de elecciones. "Que este avance electoral no pare todas las propuestas", ha advertido.

FSIE ha señalado a Europa Press que el cierre anticipado de la legislatura "deja un balance educativo insuficiente para los profesionales de la enseñanza".

"Situar la reducción de la carga lectiva en la agenda es positivo, pero debe hacerse efectiva y extenderse al profesorado de la enseñanza concertada. La reducción de ratios puede mejorar las condiciones laborales y la atención al alumnado, siempre que se aborde con diálogo y contemple los distintos escenarios de la concertada y la privada, garantizando la viabilidad de los centros y el mantenimiento del empleo" ha precisado.

El sindicato exige al próximo Gobierno "compromisos concretos con estas medidas y una financiación suficiente que ponga fin a la infrafinanciación de la concertada y permita mejorar las condiciones del personal de administración y servicios", así como "un mayor apoyo económico a la Educación Infantil y a los niveles no concertados, para que las mejoras sean sostenibles en el conjunto del sector".

Desde CSIF han reclamado al Gobierno que apruebe como real decreto-ley el proyecto de ley de reducción de ratios y horario lectivo, que decae ante la disolución de las Cortes. "Si la reducción de ratios y horario lectivo se queda sin aprobar, será porque se ha elegido dejarla fuera", advierte.

El sindicato, que reclama un pacto de Estado por la educación, ha lamentado que esta legislatura, nombrada por el Gobierno como 'la del profesorado', termine sin el Estatuto Docente, pendiente desde la LOMLOE; con la reforma de ratios y lectivas decaída; con una interinidad por encima del 30%, lejos del 8% comprometido con Bruselas; y sin la financiación del 7% del PIB garantizada por ley.

Asimismo, exige al nuevo Gobierno y a todas las fuerzas políticas "que la educación figure como prioridad real -y no nominal- en la legislatura que viene" y advierte de que estará "vigilante" durante la precampaña, la campaña y la constitución de las nuevas Cortes, en las mesas de negociación y, "si hace falta, en la calle, porque la educación es una cuestión de Estado, y una generación de alumnos no puede seguir esperando".